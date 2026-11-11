Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 1 min de lectura

Un camión de gran porte quedó detenido por desperfectos mecánicos sobre la calzada, a la altura del kilómetro 62. La Policía de La Pampa desplegó un operativo y pidió circular con precaución.

La Policía de La Pampa emitió una alerta vial preventiva por un camión de gran porte que quedó varado sobre la calzada de la Ruta Nacional 152, a la altura del kilómetro 62. El hecho fue informado pasadas las 23 de este martes y se debió a desperfectos mecánicos.

Operativo preventivo en la Ruta Nacional 152

Personal policial se encuentra en el lugar para advertir a los automovilistas sobre la presencia del vehículo de carga y prevenir incidentes. Las dimensiones del camión reducen el espacio disponible para circular en ese tramo.

La fuerza de seguridad solicitó a quienes transiten por la zona que reduzcan considerablemente la velocidad y respeten las indicaciones de los agentes que trabajan en el operativo.

Recomendaciones para circular por el kilómetro 62

Además, las autoridades pidieron evitar las maniobras de sobrepaso mientras continúen las tareas en el sector y hasta que la calzada quede completamente liberada.