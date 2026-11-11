Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 10:00 a. m. · 3 min de lectura

El club de Anguil estrenó el sistema de luces para su cancha auxiliar de fútbol 11, realizado con una inversión provincial de $33.331.278. La obra permitirá ampliar los entrenamientos y las actividades nocturnas.

El Club Centro Social y Deportivo Anguilense inauguró la iluminación LED de su cancha auxiliar de fútbol 11. La obra demandó una inversión de $33.331.278 del Gobierno de La Pampa y permitirá extender el uso del predio, en especial durante los meses con menos horas de luz natural.

Los trabajos incluyeron la instalación de columnas, el tendido eléctrico subterráneo y la colocación de proyectores LED. También contemplaron la provisión de materiales eléctricos y de seguridad, además de la mano de obra necesaria para ejecutar la intervención.

Una nueva infraestructura para el deporte en Anguil

Durante la inauguración, la presidenta de la institución, Romina Antonela Diego, destacó el impacto de la mejora para el club y sus integrantes.

“este día va a quedar en la memoria de todos nosotros, no solo por la obra sino por lo que significa. Esta mejora permite extender los entrenamientos, brindar mayor seguridad al predio y ofrecer un espacio de calidad para quienes encuentran en el club un lugar de pertenencia. Agradecemos en nombre de la comisión al Gobierno Provincial, en especial a la Secretaría de Energía, por impulsar políticas que fortalecen el desarrollo deportivo, a la Municipalidad por el acompañamiento y a todas las personas que nos acompañan y trabajan día a día por el club”.

La intendenta de Anguil, Daniela Fernández, señaló que la obra representa una alegría para la comunidad y valoró el acompañamiento provincial, el compromiso de las familias y el trabajo de quienes sostienen la institución.

“Esta obra es una alegría para toda la comunidad. Detrás de cada actividad del club hay familias, dirigentes y personas que dedican su tiempo a sostenerlo. El acompañamiento del Gobierno provincial es esencial para hacer estas obras, reconoce ese esfuerzo y nos permite seguir construyendo un lugar donde nuestras chicas y chicos puedan hacer deporte, encontrarse y crecer. El deporte nos une y demuestra que vale la pena trabajar colectivamente, sentarnos a dialogar y aportar distintas miradas para que el pueblo siga adelante. Agradezco a la comisión directiva por el compromiso y el trabajo que realiza día a día por el club”.

La obra forma parte del Plan de Iluminación Eficiente

La subsecretaria de Energías Renovables, Georgina Doroni, afirmó que el acompañamiento a más de 120 instituciones deportivas refleja el alcance de una política pública provincial. También destacó la articulación con municipios y comisiones de clubes para responder a necesidades concretas.

“haber acompañado ya a más de 120 instituciones deportivas muestra el alcance de una política pública que el Gobierno provincial sostiene con planificación y presencia en el territorio. Como dice el secretario Matías Toso esta Liga de la Eficiencia es posible por el trabajo articulado que se realiza con los municipios y las comisiones de los clubes para que cada proyecto responda a una necesidad concreta y pueda hacerse realidad”.

Doroni agregó que la firma del convenio se había realizado tres meses antes y destacó la constancia de la comisión del club. “Hoy el club anguilense logró este sueño, hace solo tres meses atrás visitamos la localidad en ocasión de la firma del Convenio, eso demuestra la constancia y el esmero con que trabaja esta comisión. Esa coordinación permite que la eficiencia energética se traduzca en mejores instalaciones y más oportunidades para el deporte en toda La Pampa”.

La intervención corresponde a la tercera etapa del Plan de Iluminación Eficiente en Espacios Deportivos, desarrollado por la Subsecretaría de Energías Renovables, dependiente de la Secretaría de Energía y Minería, y la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos.