Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 9:44 a. m. · 1 min de lectura

El hombre amenazó a los efectivos y entró con un cuchillo a una casa para esconderse. Fue reducido por el matrimonio y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Un violento episodio de inseguridad se registró el lunes por la noche en Santa Rosa, cuando un hombre de 33 años, con numerosos antecedentes policiales, intentó escapar de los efectivos de seguridad, ingresó por la fuerza a una vivienda y terminó hiriendo a una mujer.

Todo comenzó alrededor de las 20:20, en inmediaciones de las calles Chile y Anza, en el barrio Fonavi 42. Un policía retirado descubrió a un sospechoso sobre el tapial de su propiedad, aparentemente con intenciones de ingresar a robar. Al ser sorprendido, el individuo escapó.

Tras la denuncia, personal de la Seccional Tercera inició un operativo que permitió localizar al sospechoso en la zona de Esteban Zola y Víctor Lordi. Lejos de entregarse, el hombre amenazó a los uniformados y continuó su fuga por los techos de viviendas cercanas.

La situación se agravó alrededor de las 21:30, cuando el fugitivo ingresó violentamente a una casa donde un matrimonio se preparaba para cenar.

El intruso, que llevaba un cuchillo, exigió a los propietarios que lo escondieran de la Policía. La mujer intentó expulsarlo de su hogar y, durante el enfrentamiento, sufrió un corte en el pie derecho.

Pese a los momentos de tensión, el matrimonio consiguió reducir al agresor hasta que los efectivos policiales ingresaron a la vivienda y concretaron su detención.

El hombre fue trasladado a la Seccional Tercera y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, acusado de violación de domicilio y lesiones.

El episodio volvió a poner en discusión la inseguridad y la preocupación de los vecinos ante situaciones de violencia que pueden transformar una noche cotidiana en momentos de temor e incertidumbre. El Diario de La Pampa.