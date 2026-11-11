La Comisión de Legislación General otorgó dictamen favorable a la iniciativa que denomina 2027 como Año de la Soberanía Hídrica Pampeana. También avanzaron proyectos sobre ciudadanía digital, reconocimientos, libros, deportes y actividades culturales.

La Comisión de Legislación General de la Legislatura de La Pampa, presidida por Liliana Robledo, otorgó dictamen favorable a una serie de iniciativas. Entre ellas, aprobó por unanimidad el proyecto de ley que declara a 2027 como Año de la Soberanía Hídrica Pampeana en la provincia.

Proyectos sobre leyes y ciudadanía digital

También recibieron dictamen favorable por unanimidad las iniciativas que modifican el artículo 1 de la Ley provincial 2902 y el artículo 2 de la Ley 3023, esta última presentada por el Poder Ejecutivo. Además, obtuvo el visto bueno de las y los diputados el proyecto para incorporar a la plataforma Ciudadanía Pampeana Digital (CiPadi) la sección Historia Laboral del Agente Público.

La comisión dio dictamen favorable unánime al reconocimiento a Lartirigoyen y Cía. S.A. por el 40 aniversario del inicio de sus actividades en Catriló. También avanzaron, con el mismo respaldo, la declaración de interés legislativo del Encuentro Federal de Mujeres y el reconocimiento social, económico y cultural al encuentro Agra: mujeres que dejan huella, realizado el 4 de octubre en Santa Rosa.

Reconocimientos deportivos y culturales en La Pampa

En materia deportiva, obtuvo el visto bueno el reconocimiento a Máximo Schiel, de General Campos, campeón nacional de Patín Artístico Adaptado, categoría D, en la final de la Copa Roberto Rodríguez, disputada en Miramar. También recibieron despacho favorable por unanimidad las iniciativas para felicitar a los jóvenes patinadores de Rancul por su participación en la Copa González Molina 2026 y a los deportistas pampeanos Paulina Barreiro Hus, Lucas Hecker, Franco Ortellado, Tomás Quinteros, Joaquín Moreno, Jokin Ziaurriz Culla y Agustín Ferrari, por su desempeño en los XIII Juegos Suramericanos ODESUR Santa Fe 2026.

La comisión acompañó, además, el reconocimiento a Leopoldo Schmidt, de Alpachiri, ganador nacional del Desafío Nacional de Picadores Conectados 2026; al Grupo de Danzas Folklóricas Tierramia, campeón del Folclorazo 2026; y a la cabaña El Recuerdo, de Alpachiri, por sus primeros puestos en la 142 Exposición Nacional de Ganadería de Villa Bordeu, en Bahía Blanca. También avanzó la declaración de interés legislativo y cultural de la Fiesta de la Carneada Schlachfest, que se celebra en Alpachiri.

Libros, educación y memoria histórica

Entre las iniciativas vinculadas con libros y educación, obtuvo dictamen favorable unánime la declaración de interés legislativo, social y académico de Aula INTERNA. Claves para la regulación emocional en la comunidad educativa, de la profesora María Laura Riboyra. También recibieron el mismo respaldo los proyectos sobre el libro autobiográfico MAURO X MAURO: Mi vida, mi lucha y mis sueños, de Mauro Luis Vidart, presentado en Victorica, y sobre Con nombre de mujer. Memorias de nuestra historia, de Gabriela Crespo y María Zerbino.

Asimismo, obtuvo dictamen favorable por unanimidad la iniciativa que declara de interés legislativo el décimo aniversario del Espacio UTAMA de Parera. La comisión también acompañó el proyecto de Patricia George y Montes de Oca, del FRE.JU.PA., para declarar de interés legislativo, cultural y educativo el libro Irina y el río que se hizo arena, de Silvia Viglianco, y la propuesta de declarar de interés legislativo Camino a Rachaya al Foukhar, de Zulma Mrad Bedis.

Otro proyecto con despacho favorable unánime propone conmemorar los 75 años del primer sufragio femenino en La Pampa, ejercido el 11 de noviembre de 1951. También recibió dictamen favorable por unanimidad el homenaje a Roberto Palmer, intérprete y compositor pampeano, y el reconocimiento a estudiantes del Colegio Secundario Manuel Belgrano, de Eduardo Castex, por sus logros en Infomatrix Argentina 2026 y Robomatrix Sudamérica Argentina 2026.

Más iniciativas con dictamen favorable

La comisión dio despacho favorable por unanimidad a la declaración de interés de la actividad Santa Rosa Camina de Rosa, organizada por LALCEC Santa Rosa, la Asociación de Lucha contra el Cáncer. También avanzó el reconocimiento al productor agropecuario Nicolás Gorriti Von Hinke, de Perú, quien representará a La Pampa en la competencia internacional Beef Youth Competition.

Por último, obtuvo despacho favorable por unanimidad el proyecto que expresa beneplácito por el vigésimo aniversario del Hotel Rural La Pampeana, de Sarah. Las iniciativas fueron tratadas en la reunión de la Comisión de Legislación General de la Legislatura provincial.