Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 2 min de lectura

Los jóvenes de Victorica sorprendieron con una improvisada mudanza de malambo en un semáforo de Santa Rosa. Mientras el video suma reproducciones, el grupo se prepara para nuevos desafíos artísticos y reúne fondos para sostener su formación.

Una improvisada mudanza de malambo en un semáforo del centro de Santa Rosa convirtió a cinco jóvenes bailarines de Victorica en protagonistas de un video viral. La escena ocurrió el lunes por la noche en la esquina de Gil y San Martín y sorprendió a quienes pasaban por el lugar.

Detrás de la intervención están Benjamín González, Bautista Alcalde, Benja Alcalde, Damián Corral y Ciro, amigos que comparten su pasión por la danza folklórica y trabajan para avanzar con sus proyectos artísticos.

Un cuarteto de malambo y una meta artística

La iniciativa comenzó a tomar forma a mediados de octubre del año pasado, cuando varios de ellos se reunieron para participar de un certamen Pre Laborde. Desde entonces, Benjamín González, Bautista Alcalde, Benja Alcalde y Damián Corral empezaron a trabajar como cuarteto de malambo, bajo la dirección del profesor Facundo Arteaga.

Además, Benjamín y Ciro integran el grupo La Yesca Malambo. Ciro también desarrolla una propuesta propia como solista. A comienzos de este año, los bailarines se fijaron nuevos objetivos y empezaron a prepararse para concretarlos.

La participación en competencias y la formación requieren afrontar gastos de profesores, vestuario, músicos y transporte, entre otros. Para reunir los fondos, organizaron distintas actividades. “Hemos vendido rifas, pizzas, choripanes, tortas fritas y carne desmenuzada”, contó González.

Un tercer puesto en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino

El esfuerzo tuvo uno de sus resultados en octubre, cuando participaron del Campeonato Nacional de Malambo Femenino como integrantes del ballet La Criollada-Caica Puré, dirigido por los profesores Guido Martínez y Francisca Gallero. El grupo obtuvo el tercer puesto.

De cara a lo que resta del año, el cuarteto planea presentarse en el Pre Cosquín. Las opciones son la sede de Choele Choel, Río Negro, los días 27 y 28 de noviembre, o la de Ingeniero Luiggi, el 5 y 6 de diciembre. Ciro también prevé competir en Ingeniero Luiggi, pero con su propuesta solista.

Cómo nació el video viral de malambo en Santa Rosa

La escena que se difundió en redes sociales surgió durante una reunión de amigos, en la que compartían mates por el cumpleaños de González. Al cruzar un semáforo, uno de los jóvenes propuso hacer una mudanza de malambo.

“Mientras cruzabamos un semáforo, uno de los chicos lanzó una propuesta: ¿Si nos animábamos a tirar una mudanza?”

Aunque al principio sintieron vergüenza, entre risas y dudas los cinco se animaron. Alguien registró el momento y luego el video fue publicado en TikTok, donde alcanzó numerosas reproducciones. Entre ensayos, presentaciones y actividades para recaudar fondos, los bailarines de Victorica siguen apostando al malambo y a crecer sobre los escenarios.