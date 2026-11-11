Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 1 min de lectura

La jornada se realizará el viernes desde las 18 en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Abordará distintos aspectos de la diabetes y cerrará con presentaciones artísticas.

En vísperas del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el 14 de noviembre, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNLPam realizará el viernes el conversatorio “Hablemos de mi Diabetes. Un encuentro para educar en comunidad”.

La actividad comenzará a las 18 en el salón del Consejo Directivo de la unidad académica y estará abierta a la comunidad universitaria y extrauniversitaria. También habrá presentaciones artísticas.

Diabetes: adolescencia, maternidad y cuidados del pie

Durante el encuentro se tratarán temas vinculados con la adolescencia, la maternidad y las complicaciones en el pie de las personas con diabetes.

El conversatorio busca sensibilizar a personas con riesgo de desarrollar la enfermedad y a pacientes que no realizan controles adecuados. “Es necesario visibilizar que para cumplir la meta cuentan con un equipo de salud capacitado que vela por su bienestar bio-psico-social y acompaña emocionalmente a su familia”, destacaron desde la organización.

Una jornada con tango y canto en la UNLPam

El cierre incluirá dos propuestas artísticas: una presentación de tangoterapia y otra a cargo del Taller Municipal de Canto de Anguil.

La jornada es organizada por docentes de la Facultad que integran las asignaturas Biología Humana, del Profesorado en Ciencias Biológicas, y Anatomía y Fisiología Humana, de la Licenciatura en Química. También participan el Servicio de Curaciones de Heridas y el Servicio de Endocrinología y Diabetes del Hospital Dr. Lucio Molas - René Favaloro, de Santa Rosa.