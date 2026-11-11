Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 1 min de lectura

A nueve meses del siniestro vial en la Ruta Nacional 3, la madre del árbitro pampeano cuestionó que Cristian Rubiano siga habilitado para conducir y reclamó que se revise su situación.

Virginia Fuentes, madre de Emanuel Leguizamón, pidió justicia a nueve meses del siniestro vial en el que murió su hijo, en Cañadón Minerales, sobre la Ruta Nacional 3, en Santa Cruz. También cuestionó que Cristian Rubiano, el conductor del vehículo en el que viajaban, continúe habilitado para manejar.

Fuentes recordó a Emanuel como un joven con proyección deportiva, rodeado de amigos y con proyectos personales y profesionales. Su hijo había iniciado su recorrido futbolístico en Deportivo Penales y luego se formó como árbitro.

La trayectoria de Emanuel Leguizamón en el arbitraje

El joven integraba la Asociación Pampeana de Árbitros de Fútbol y en 2024 había firmado su primer contrato provisional con la AFA. Su madre destacó el esfuerzo, la preparación y la dedicación con los que buscaba avanzar en su carrera.

"Ema, dicho por mí, era una persona a la que yo admiraba. Era un sinónimo de admiración total", expresó Fuentes.

El reclamo de justicia y el pedido sobre el conductor

Uno de los principales planteos de la madre está vinculado con la situación de Rubiano, quien, según manifestó, sigue habilitado para conducir. Fuentes señaló que el conductor había tenido un antecedente en 2018, cuando le retiraron el carnet, y cuestionó que después del siniestro no se hayan adoptado nuevas medidas.

"Como mamá pido justicia, rever la situación, analicen, que sepan de lo que estamos hablando", reclamó.

En sus redes sociales, Fuentes también sostuvo: "no es un reclamo cualquiera. Todos saben lo que pasó. Pido justicia para que esta persona no se lleve una vida más. Con dos vidas y haber estropeado a una persona, no debería manejar el resto de su vida".