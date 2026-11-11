Autoridades provinciales y municipales participaron del aniversario del establecimiento de General Pico. Durante el acto reconocieron a trabajadores jubilados y destacaron las mejoras realizadas y los desafíos pendientes.

El Hospital Gobernador Centeno de General Pico celebró su 112 aniversario con un acto encabezado por el ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan. También participaron la intendenta Fernanda Alonso, el subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Malgá, y los directores del establecimiento, Esteban Vianello, Gustavo Ferreyra y Roberto Bertone.

Durante la ceremonia, las autoridades entregaron reconocimientos a trabajadores que se jubilaron este año. Kohan destacó el sentido de pertenencia del personal y de los directivos, además de las mejoras incorporadas en el último tiempo.

Reconocieron el compromiso del personal del Hospital Centeno

“En ningún lugar vi tanto sentido de pertenencia como lo veo acá. Esta dirección actual hereda un Hospital, lo trabaja, discute con las autoridades de Salud, busca mejorar todo lo posible y debemos recordar que tenemos una provincia con una enorme extensión territorial, por lo cual, a veces las prioridades son muy complejas. No obstante, el Establecimiento ha recibido mejoras sustanciales y las seguirá recibiendo, sin olvidar de aquellos recursos que por ley deben llegar a la provincia de La Pampa, nos ayuden un poco, porque el esfuerzo que se está haciendo es muy grande”, afirmó el ministro.

Kohan también señaló que “el Centeno mejoró en muchos aspectos y aún queda mucho por mejorar antes de finalizar la gestión”.

Salud pública e inversión en La Pampa

Alonso valoró la labor de los trabajadores de la salud y el recorrido de la institución. “Tenemos que darle el valor que tiene, y cumplir años en una institución que hoy llega a los 112 habla de un gran esfuerzo detrás, de gente que hizo mucho por nosotros y para que se llagara hasta acá, pero también hay decisión política de un Gobierno provincial que pone en agenda la Salud Pública como parte de sus inversiones. Hay decisiones políticas y asignación de recursos para que esto suceda”, expresó.

Por su parte, Vianello agradeció la presencia de las autoridades, del público y del personal de Salud. Además, afirmó que continuarán “trabajando y buscando la excelencia en la atención que todos los pampeanos se merecen”.