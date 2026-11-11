Las lluvias y el ingreso de agua de los ríos Salado y Atuel modifican el paisaje en el oeste de La Pampa. En Santa Isabel registraron un caudal de 5,5 metros cúbicos por segundo, mientras en Algarrobo del Águila el agua avanza sobre bañados y favorece la actividad productiva.

El aumento de las precipitaciones asociado al fenómeno de El Niño cambió el paisaje del oeste pampeano: el río Salado volvió a correr por sectores donde el cauce estaba seco. Aunque Mendoza no cumple el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actualmente debe liberar agua que no puede contener en sus diques. Si la salinidad lo permite, el recurso puede ser útil para la cría de animales.

La intendenta de Santa Isabel, Marta Paturlanne, se acercó ayer por la mañana al puente cercano a la localidad y registró el curso de agua. Allí se encontró con personal de la Secretaría de Recursos Hídricos que realizaba mediciones en distintos puntos de los ríos Salado y Atuel.

El río Salado registra un caudal de 5,5 metros cúbicos por segundo

“Me encontré con la gente de la Secretaría de Recursos Hídricos encargada de hacer los aforos en todos los puntos del río Salado y el Atuel. Ellos me informaron que el río está a una altura de 60 centímetros, con un caudal aproximado de 5,5 metros cúbicos por segundo”, indicó Paturlanne.

La jefa comunal señaló que el río viene crecido y que, según le informaron, no está claro si el agua corresponde a las lluvias o si proviene del río Diamante, el principal afluente que atraviesa San Rafael. “Está crecido, no mucho, pero lo está”, completó.

El río Atuel y los trabajos preventivos en la zona oeste

El jefe de la zona oeste de Vialidad Provincial, con asiento en Santa Isabel, Fernando Nicoletti, informó días atrás sobre tareas preventivas en distintos sectores de la cuenca del Atuel. Los trabajos incluyeron movimientos de suelo, alteos y entubados para anticiparse a la crecida, que avanza desde su ingreso por el puente Vinchuqueros.

En Algarrobo del Águila, el intendente Oscar Gatica describió la situación como un buen momento para la localidad, debido al aumento del caudal del Atuel. “Está todo cambiado por las lluvias que superaron la media y por el ingreso del Atuel. Estamos más que bien”, afirmó.

El agua llega como excedente y se expande sobre los bañados

Gatica explicó que el agua que recibe la zona es un excedente y que su llegada depende del manejo de Mendoza. Según detalló, el dique Valle Grande estuvo erogando más de 30 metros cúbicos por segundo, mientras que en Algarrobo del Águila el caudal supera apenas los 6 metros cúbicos por segundo.

“Siempre largan agua cuando les sobra, pero si la utilizan, cierran la compuerta y chau. En estos días el dique Valle Grande estuvo erogando más de 30 metros cúbicos por segundo y nosotros acá tenemos poco más de 6 metros cúbicos por segundo. Ellos funcionan así, mandan el agua sin aviso y uno se tiene que enterar por los diarios o información extra”, explicó. También sostuvo que “el dique está casi al borde y Mendoza se encuentra en un momento de regulación por exceso de agua”.

El intendente indicó que desde hace un año ingresa agua a La Pampa, aunque advirtió que la recuperación de las napas será lenta después de tantos años sin aportes. A unos 40 kilómetros del límite con Mendoza, dijo, todavía hay numerosos bañados que no se cubrieron y a los que “les falta muchísimo”.

El caudal está en una etapa de recuperación

La Municipalidad de Algarrobo del Águila trabaja en medidas para proteger la localidad, pero Gatica afirmó que están lejos de que una crecida provoque daños. “Estamos muy lejos de que una crecida nos perjudique. El río está en un momento de recuperación o de llenado de bañados”.

El jefe comunal explicó que el relieve llano y la escasa pendiente hacen que en la zona haya poco cauce y que el agua se extienda sobre los bañados. También señaló que, aunque se trata de agua de reúso, puede aportar a la producción: “Es apta para los animales, no así para el consumo humano”.