Familias se reunieron frente a la Catedral de Santa Rosa para seguir en pantalla gigante el Encuentro con los Jóvenes encabezado por el papa León XIV. Jóvenes y referentes políticos destacaron sus mensajes sobre paz, participación y justicia social.

La plaza San Martín de Santa Rosa reunió a familias que siguieron en pantalla gigante el Encuentro con los Jóvenes, encabezado por el papa León XIV en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante la vigilia, jóvenes y referentes compartieron sus reflexiones sobre el rol de la juventud, la política y el legado de Francisco.

Las actividades frente a la Catedral de Santa Rosa comenzaron después de las 18.30. En una tarde cálida, los asistentes compartieron mates y una merienda. Además, los organizadores entregaron rosarios bendecidos y recibieron de concejales de la capital la declaración de interés municipal por la transmisión del evento.

Jóvenes de Santa Rosa destacaron el mensaje de León XIV

Wanda Pascual, de 22 años, y Juan Herlein, de 18, integrantes del Grupo Scout Kudú Ceferino, hablaron sobre la llegada del Pontífice al país. Pascual contó que conoció a León XIV en enero, cuando participó junto con otros 140 jóvenes de todo el mundo en un programa de formación política.

“Es muy emocionante por mi crianza católica y mi decisión de serlo. Tuve el honor de conocer a León en enero cuando 140 jóvenes de todo el mundo viajamos para conocerlo a través de un programa de formación política”

La joven explicó que los participantes aprovecharon la ocasión para rezar por sus comunidades y por las personas más necesitadas, además de pedir que continúe el legado de Francisco. El objetivo inicial del viaje era conocer al anterior Pontífice, pero su fallecimiento modificó la agenda. Según relató, León XIV los convocó a construir la paz en los espacios de participación que integran.

Pascual señaló que la visita resulta emotiva por la situación que atraviesa el país y dijo estar contenta de que el Papa exprese lo que piensa. También sostuvo que “el rol de la juventud es el de liderar” y pidió que los adultos permitan el ingreso de jóvenes a los espacios políticos partidarios, ya que serán quienes tomen decisiones en las próximas décadas.

Los mensajes del Papa sobre unidad y participación

Herlein afirmó que la presencia del Pontífice genera entusiasmo tanto entre las personas devotas como entre quienes no practican de manera frecuente. También la definió como una alegría, al señalar que hace muchos años que un Papa no visita la Argentina.

“Uno llega con mucha paz, mucha hermandad, espiritualidad por sobre todas las cosas. Hasta donde he podido escucharlo hablar en Buenos Aires y ahora en Córdoba, ha dejado mensajes muy lindos de unidad, amor, proyección, de una sociedad unida, que son valores fundamentales que se van perdiendo de a poco, pero que dentro de todo se mantienen en la Iglesia Católica”

El joven consideró que la visita puede influir en la mirada de las nuevas generaciones. Aunque cada persona se acerque al mensaje en distinta medida, sostuvo que alguna frase del Papa puede quedar resonando e invitar a la reflexión.

La mirada política sobre justicia social y comunidad

El referente de Patria Grande Federico Ignaszewski también participó de la vigilia. Destacó la importancia política del mensaje de León XIV y afirmó que, para construir un futuro diferente, es necesario poner al ser humano en el centro. Asimismo, reconoció la trayectoria, la apuesta política y el pensamiento de Francisco.

Ignaszewski describió el encuentro como un hecho social, político y espiritual que permite debatir asuntos como la justicia social, el sentido de la economía, la inteligencia artificial y el papel de los movimientos sociales. Planteó que la actividad económica no debería enfocarse únicamente en maximizar ganancias, sino también en las necesidades humanas.

“El Papa Francisco y el Papa León XIV construyeron el ideario de una Iglesia de cara al pueblo y nos interpela como militantes políticos porque coincidimos en pensar cómo hacemos para construir una sociedad más humana, con comunidad y solidaridad”

Las críticas al Gobierno y la doctrina social de la Iglesia

El referente de Patria Grande señaló que, a su entender, la visita del Papa no busca conciliar con el Gobierno nacional, sino interpelarlo. Expresó que no espera cambios en las políticas económicas y sociales de la administración y cuestionó medidas vinculadas con jubilados, comedores populares y personas con discapacidad. También criticó lo que definió como una construcción de un discurso de odio y enfrentamiento.