Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 7:30 a. m. · 2 min de lectura

El hombre, de 68 años, recibió una pena de ejecución condicional por hechos cometidos contra una niña cuando tenía entre 8 y 9 años. Deberá cumplir reglas de conducta durante dos años.

Un hombre de 68 años fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por abuso sexual simple contra una niña en una vivienda de Santa Rosa. La víctima tenía entre 8 y 9 años cuando ocurrieron los hechos, cuya fecha exacta no pudo determinarse.

El juez de Control Néstor Daniel Ralli declaró al acusado autor penalmente responsable. Según se acreditó en la investigación, realizó tocamientos por debajo de la ropa en las partes íntimas de la niña, en reiteradas oportunidades, cuando ella vivía con su madre en la capital pampeana.

Condena por abuso sexual en Santa Rosa

La sentencia se dictó mediante un acuerdo de juicio abreviado firmado por el fiscal Juan Bautista Méndez, el imputado y su defensor, Sergio Nicoletti. El hombre reconoció su responsabilidad al suscribir el acuerdo y durante la audiencia judicial.

Para resolver, Ralli evaluó las pruebas reunidas, entre ellas la denuncia presentada en abril de 2026, informes de organismos de protección de la niñez, entrevistas y la declaración de la víctima, realizada mediante circuito cerrado de televisión.

El magistrado consideró acreditados los hechos y tuvo en cuenta que el condenado no registraba antecedentes penales computables que impidieran imponer una pena de ejecución condicional.

Reglas de conducta durante dos años

Además de la pena en suspenso, el juez estableció que el condenado deberá cumplir reglas de conducta durante dos años. Entre ellas, fijar domicilio y someterse al seguimiento de los organismos correspondientes.

También tendrá prohibido acercarse al domicilio de la víctima o mantener contacto con ella. Deberá evitar el consumo de estupefacientes y el abuso de bebidas alcohólicas, e incorporarse a un dispositivo psicosocioeducativo destinado a varones condenados por violencia de género.

La resolución dispone, además, que deberá someterse a tratamiento médico o psicológico si los profesionales consideran que es necesario. Una vez que la condena quede firme, se realizará la inscripción correspondiente en el Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual.

La sentencia fue dictada el 6 de noviembre.