Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 4 min de lectura

El proyecto destina casi el 17% de los recursos al sector productivo y alrededor del 7% a Desarrollo Social. Guido Bisterfeld expuso ante la Legislatura las prioridades del plan y defendió el equilibrio fiscal.

El proyecto de Presupuesto 2027 de La Pampa prevé destinar el 25% de los recursos a Educación, casi el 17% al acompañamiento del sector productivo y alrededor del 7% a Desarrollo Social. El ministro de Hacienda, Guido Bisterfeld, presentó los principales lineamientos ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

El funcionario señaló que la iniciativa del Ejecutivo reorienta partidas para atenuar el impacto de la crisis nacional en la población pampeana. También ratificó que la propuesta mantiene el equilibrio fiscal y descarta el endeudamiento, aunque dejó abierta la posibilidad de tomar créditos para inversiones si las condiciones son favorables.

“Sin ser fundamentalistas del no endeudamiento, sólo lo consideraríamos para inversiones y en condiciones favorables”, puntualizó Bisterfeld.

Presupuesto de La Pampa: apoyo a la producción y educación

En relación con las actividades económicas, Bisterfeld indicó: “Tenemos casi el 17% del presupuesto destinado al apoyo al sector productivo”. El año pasado, esa participación había sido del 16%, por lo que consideró que el aumento representa un esfuerzo importante para la Provincia.

La educación es otro de los ejes principales del proyecto. “El 25% del presupuesto está destinado a la finalidad y función de educación”, remarcó el ministro. Además, advirtió sobre el aumento de las demandas que deben atender las instituciones educativas.

En particular, afirmó que la asistencia alimentaria en las escuelas está desbordada, en un contexto de dificultades económicas para numerosas familias y de crecimiento de la matrícula de la educación pública.

Viviendas, obra pública y salud mental

Sobre la infraestructura, el ministro reconoció que los fondos previstos para obra pública son inferiores a los que el Gobierno provincial hubiera querido asignar. Sin embargo, destacó que se priorizaron áreas consideradas estratégicas.

Ante las restricciones financieras, el programa habitacional prevé priorizar la construcción de unas 409 viviendas. La distribución territorial y los plazos de ejecución serán definidos más adelante por las áreas correspondientes.

El proyecto también contempla partidas para salud mental, destinadas a obras, al aumento de las guardias y a la incorporación de más cargos para reforzar la atención.

Desarrollo Social y política salarial en La Pampa

El área de Desarrollo Social concentrará alrededor del 7% del presupuesto. Bisterfeld explicó que el deterioro económico incrementó las necesidades de asistencia y señaló que tanto el sistema sanitario como el área social enfrentan una demanda creciente.

Los recursos estarán focalizados, entre otros mecanismos, en reforzar la Tarjeta Alimentaria y la ayuda directa. El ministro también mencionó las necesidades que se expresan en las escuelas, donde la asistencia alimentaria adquirió mayor relevancia.

Respecto de los salarios del empleo público, garantizó que se buscará sostener el poder adquisitivo de acuerdo con la evolución real de los ingresos provinciales. Además, sostuvo que el pase a planta permanente establecido por la Ley 3634 y la recategorización general de la Ley 3609 tuvieron un impacto favorable en la estructura de personal.

Bisterfeld cuestionó el modelo económico nacional

El ministro describió la situación macroeconómica como “muy débil, atada con alambre”. También sostuvo que no habrá ayuda de Estados Unidos ante la derrota de Donald Trump y afirmó que “la situación día a día está más complicada”. En ese marco, señaló que economistas del Gobierno nacional advierten que, con “este tiño de cambio”, el programa no es sólido y que se habla de una devaluación.

“Desde el Gobierno de La Pampa dijimos desde el primer momento que un modelo con esas características iba destinado al fracaso, porque la evidencia empírica nos avalaba. Este modelo fracasó con Martínez de Hoz, con Menem, con Macri y vuelve a fracasar”, expresó. También cuestionó la falta de inversiones en la economía real y el avance sobre los recursos coparticipables de las provincias.

Finalmente, Bisterfeld afirmó que en La Pampa “nunca se gasta más de lo que ingresa” y defendió la solvencia financiera provincial frente a la incertidumbre del escenario nacional.

La Legislatura avanzó con iniciativas sobre soberanía hídrica

El año 2027 será el “año de la Soberanía Hídrica Pampeana” si el proyecto de ley obtiene aprobación en el recinto. La iniciativa recibió dictamen unánime en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, presidida por Liliana Robledo.

En esa comisión también tuvieron dictamen favorable por unanimidad los proyectos que modifican el artículo 1 de la Ley provincial 2902 y el artículo 2 de la Ley 3023. En cambio, la resolución de repudio a la exoneración de la doctora Virginia Aparicio, dispuesta por el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, obtuvo dictamen favorable por mayoría; la minoría fijará su posición en el recinto.

Además, se aprobó incorporar a la plataforma Ciudadanía Pampeana Digital, conocida como CiPadi, la sección “Historia Laboral del Agente Público”. La comisión expresó su beneplácito por el 40 aniversario de Lartirigoyen y Cía. S.A., creada en Catriló, y declaró de interés legislativo el Encuentro Federal de Mujeres.

También recibió dictamen unánime la iniciativa para declarar de interés social, económico y cultural el encuentro “Agra: mujeres que dejan huella”, realizado el 4 de octubre en Santa Rosa. Por último, hubo un reconocimiento al deportista Máximo Schiel, de General Campos, por consagrarse campeón nacional.