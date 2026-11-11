Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

En la primera jornada se sortearon 52 casas y se adjudicaron otras cuatro viviendas accesibles de forma directa. El segundo sorteo será hoy a las 13 y completará la asignación de 100 unidades habitacionales.

El Gobierno de La Pampa inició la primera etapa de adjudicación de viviendas en Santa Rosa. En la jornada de ayer se sortearon 52 casas y se asignaron de manera directa otras cuatro viviendas accesibles. Hoy se definirán los beneficiarios de otras 42 unidades y se adjudicarán dos accesibles, para completar un total de 100 viviendas.

La presidenta del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda, Erica Riboyra, destacó la finalización de las obras con recursos provinciales. “terminar estas viviendas con fondos provinciales era algo impensado, que se consiguió gracias a la decisión del gobernador Sergio Ziliotto. Es una alegría que hoy las estemos sorteando”, afirmó.

Cómo se realizó el sorteo de viviendas en Santa Rosa

El sorteo de la primera jornada se llevó a cabo desde la sede de la Lotería de San Luis y fue transmitido en directo por la Televisión Pública Pampeana. Autoridades del IPAV participaron desde los estudios del canal, mientras que las familias inscriptas pudieron seguir la transmisión en vivo a través de la plataforma Zoom.

Riboyra calificó la jornada como “muy importante para aquellas familias que están inscriptas. Hoy (por ayer) en total se adjudican 56 viviendas y mañana (por hoy) 44. El padrón que tenemos demuestra que la construcción de viviendas tiene prioridad, porque hay muchas familias pampeanas que esperan tener su casa propia, y en eso seguiremos trabajando”.

Segunda jornada y período de impugnaciones

La segunda parte de esta primera etapa se sorteará hoy a las 13, con la misma modalidad. Cada postulante conservará el número asignado en el padrón definitivo y podrá participar nuevamente si no resultó beneficiado en la primera instancia.

Las viviendas corresponden al programa Casa Propia Construir Futuro, que, según informó el Gobierno provincial, fue discontinuado por la actual gestión nacional y continuado por la Provincia. El período para presentar impugnaciones comenzará mañana y se extenderá por 10 días hábiles. Para hacerlo, las personas deberán completar el formulario disponible en el sitio web del IPAV.

Cómo se organizan los segmentos por antigüedad

El IPAV distribuye a las personas postulantes en cuatro segmentos, definidos exclusivamente por el año de inscripción y la antigüedad registrada. El primer grupo comprende a quienes tienen 10 años o más; el segundo, a quienes acumulan entre 7 y 9 años; el tercero, entre 4 y 6 años; y el cuarto, entre 1 y 3 años.

A cada segmento se le asigna un porcentaje del total de viviendas. Además, quienes integran los grupos con mayor antigüedad pueden acumular participaciones en los sorteos de las escalas siguientes si no obtienen una adjudicación.