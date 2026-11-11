Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

Las escuelas de Eduardo Castex organizaron bailes, muestras y actividades sobre las costumbres argentinas. En Santa Rosa, alumnos de la Escuela 143 recorrieron el centro y compartieron tortas fritas.

Las escuelas de Eduardo Castex conmemoraron el Día de la Tradición con propuestas que reunieron a estudiantes, familias, docentes y artistas locales. Las actividades incluyeron danzas, muestras escolares y un recorrido por las comidas, leyendas y costumbres de distintas regiones del país.

Bailes y muestra escolar en la Escuela 195

En la Escuela Numero 195, los alumnos realizaron presentaciones de bailes típicos y tradicionales junto a sus docentes. La jornada recuperó danzas populares vinculadas con la identidad cultural argentina y ofreció a las familias una muestra de trabajos elaborados durante el año.

También participaron integrantes del taller Filosofía de Tango y otros artistas locales, que aportaron música y canciones populares a la celebración.

Comidas y leyendas de las regiones argentinas

La Escuela Numero 251 organizó una jornada con stands dedicados a distintas regiones del país. Como parte de un trabajo previo de investigación, los estudiantes reunieron información sobre comidas típicas, leyendas y costumbres de cada zona, prepararon platos tradicionales y compartieron lo aprendido.

Desde la institución destacaron que la propuesta permitió conocer el origen de diferentes comidas, reconocer costumbres que siguen vigentes y comprender la diversidad cultural argentina. La iniciativa buscó transmitir que las tradiciones no solo se estudian o se recuerdan: también es importante conocerlas, vivirlas y ponerlas en práctica para mantenerlas presentes entre las nuevas generaciones.

El cierre incluyó bailes populares a cargo del grupo de adultos mayores del Cumelén y del ballet Tusuy Pampa.

La Escuela 143 llevó la celebración a Santa Rosa

En Santa Rosa, un grupo de niños y niñas de la Escuela 143 celebró la fecha en la plaza San Martín. Acompañados por madres, recorrieron el centro y repartieron tortas fritas en la plaza. En algunos negocios recibieron caramelos por Halloween.

“No es en contra de Halloween ni nada, solo es acompañar a los niños y no perder nuestras raíces”, afirmaron.