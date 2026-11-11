Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 3 min de lectura

Guido Bisterfeld presentó el proyecto en la Legislatura y afirmó que no prevé tomar deuda. La propuesta asigna el 25% de los recursos a Educación, casi el 17% al sector productivo y contempla fondos para 409 viviendas.

El ministro de Hacienda y Finanzas de La Pampa, Guido Bisterfeld, presentó ante la Cámara de Diputados los lineamientos del proyecto de Presupuesto 2027. Aseguró que la pauta de gastos busca sostener el equilibrio fiscal, no contempla la toma de deuda y prioriza la producción, la educación, la vivienda, la salud mental y la asistencia social.

La exposición se realizó ante la comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el legislador Daniel Lovera. También estuvo presente la vicegobernadora Alicia Mayoral, quien siguió la presentación desde una banca del recinto. Bisterfeld concurrió acompañado por secretarios y asesores de su cartera.

Bisterfeld defendió el equilibrio fiscal de La Pampa

El ministro sostuvo que el cuidado de las cuentas públicas forma parte de una construcción histórica de la gestión provincial, aunque aclaró que el resultado financiero estará condicionado por la evolución efectiva de los ingresos. Sin adoptar posturas dogmáticas, señaló que el endeudamiento solo se evaluaría para financiar inversiones de capital y si se obtuvieran condiciones de mercado ventajosas.

Al referirse al escenario nacional, calificó el programa monetario y fiscal del Gobierno como "muy débil y atado con alambre". También afirmó que la política económica central "nació destinada al fracaso" y que muestra señales de agotamiento, entre ellas la dificultad para acumular reservas internacionales en el Banco Central y los efectos recesivos sobre la industria y el comercio.

Críticas al esquema tributario y al rumbo económico nacional

Bisterfeld cuestionó además la arquitectura tributaria impulsada por la administración central. Advirtió que los regímenes de regularización de activos y las exenciones fiscales tienen un impacto regresivo sobre los ingresos del trabajo.

El funcionario también alertó sobre posibles reformas federales que, según planteó, podrían reducir la base de recursos coparticipables de las provincias. A la vez, señaló que la llegada prometida de inversiones productivas no se observa fuera de los enclaves extractivos tradicionales.

Presupuesto 2027: producción, empleo y salarios

El proyecto destina casi el 17% de las partidas totales a promover y sostener el sector productivo pampeano, por encima del 16% ejecutado durante el período previo. Bisterfeld definió esa proporción como el máximo esfuerzo financiero posible para proteger el entramado empresarial y comercial.

Sobre los salarios del empleo público, indicó que el Ejecutivo seguirá de cerca las remuneraciones de acuerdo con el comportamiento previsto de la recaudación. También explicó que bajará la partida de personal temporario por los pases a planta permanente establecidos en la Ley 3634 y por la recategorización general contemplada en la Ley 3609.

Educación, salud, vivienda y asistencia social

En materia habitacional, el presupuesto prevé recursos para ejecutar aproximadamente 409 viviendas en la provincia. Para Salud Pública, contempla refuerzos destinados a aplicar la ley de salud mental, crear nuevos cargos y cubrir las guardias médicas de la red sanitaria integral.

La educación pública concentrará el 25% del presupuesto provincial. Por su parte, Desarrollo Social recibirá cerca del 7% de las partidas, con incrementos para la tarjeta alimentaria y las ayudas sociales directas, ante el aumento de la demanda en comedores escolares e instituciones asistenciales.

La propuesta mantiene como eje la solvencia financiera y distribuye recursos entre el entramado productivo, industrial y agropecuario, las políticas sociales y los servicios públicos. El monto previsto para viviendas, el refuerzo de salud mental y la asistencia alimentaria forman parte de las prioridades expuestas por el ministro ante la comisión legislativa.