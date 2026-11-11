Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 1 min de lectura

El fuego se desató de madrugada en una vivienda de la calle Juan B. Justo y afectó a una familia con cuatro hijos. Sus integrantes lograron salir ilesos y vecinos organizan una campaña para reunir donaciones.

Una familia de Trenel perdió todas sus pertenencias luego de que un incendio arrasara durante la madrugada la vivienda en la que vivía. Sus integrantes, dos adultos y cuatro chicos de 2, 7, 10 y 12 años, consiguieron salir del inmueble sin sufrir quemaduras ni lesiones.

El siniestro se produjo cerca de las 5 en una casa ubicada en Juan B. Justo al 1160. En el operativo intervinieron efectivos de la dependencia policial local y bomberos voluntarios, bajo la coordinación del sargento Lucas Isaguirre.

Cómo se inició el incendio en la vivienda de Trenel

El fuego habría comenzado en el comedor y luego se habría extendido al resto de los ambientes. Las causas del incendio todavía son materia de investigación, aunque una de las hipótesis apunta a que algunas prendas cayeron sobre un calefactor y se prendieron fuego.

La familia, de apellido López, estaba dormida cuando comenzó el siniestro. Se despertó al sentir que el humo llegaba a las habitaciones y logró salir de la casa. La intensidad de las llamas destruyó sus pertenencias, por lo que sus integrantes quedaron solo con la ropa que llevaban puesta.

Vecinos de Trenel organizan una colecta solidaria

Tras el incendio, vecinos de la localidad pusieron en marcha una campaña para ayudar a la familia. Solicitan donaciones de ropa y calzado, agua, alimentos no perecederos, artículos de limpieza e higiene personal.

También se necesitan colchones, camas, sábanas, frazadas, muebles y electrodomésticos para que el grupo familiar pueda afrontar las consecuencias del siniestro.