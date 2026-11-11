Por Hermes 11 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 3 min de lectura

La neurocirujana pediátrica Beatriz Mantese presentó en Teresina la experiencia provincial en el tratamiento de patologías neurológicas complejas en la infancia. Destacó la tecnología, el trabajo interdisciplinario y la posibilidad de atender a pacientes sin que deban salir de La Pampa.

La experiencia de La Pampa en neurocirugía pediátrica fue presentada en el Encuentro Internacional Multiprofesional de Espasticidad, realizado en Teresina, en el estado brasileño de Piauí. La neurocirujana pediátrica Beatriz Mantese, integrante de la Red Provincial de Salud y exjefa del Servicio de Neurocirugía del Hospital Garrahan, expuso el abordaje local de patologías neurológicas complejas en la infancia.

La especialista participó de las Jornadas Académicas Internacionales, que reunieron a profesionales de Brasil y Argentina para intercambiar conocimientos sobre tratamientos clínicos, neurofuncionales y quirúrgicos. En ese marco, eligió destacar el modelo sanitario pampeano y lo consideró uno de los más avanzados de los últimos años.

"Brasil es un referente histórico en cirugías neuroquirúrgicas para la espasticidad. Habitualmente, desde el Hospital Garrahan y otros centros de referencia presentamos nuestra experiencia. Sin embargo, en esta oportunidad quise destacar especialmente el modelo de Salud Pública de La Pampa", señaló Mantese.

Equipos interdisciplinarios y tecnología en La Pampa

Mantese explicó que uno de los pilares del sistema provincial es la conformación de equipos interdisciplinarios, con especialistas de otras provincias y profesionales locales. Esta modalidad combina experiencia, capacitación y conocimientos para tratar enfermedades de alta complejidad.

En ese esquema, destacó el trabajo del Hospital de Complejidad Creciente René Favaloro y del Centro de Rehabilitación Infantil, tanto por la preparación de sus equipos como por la infraestructura y el equipamiento disponibles.

"El sistema sanitario de La Pampa, impulsado por el Ministerio de Salud con el firme acompañamiento del gobernador Sergio Ziliotto, ha alcanzado un estándar de excelencia. Hoy la Provincia cuenta con un hospital de vanguardia e instrumental de primera línea, incluyendo un microscopio quirúrgico que se posiciona entre los mejores no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica", remarcó.

Tratamientos de alta complejidad sin salir de la provincia

Entre las prácticas que se realizan en La Pampa, Mantese mencionó el tratamiento de la diplejía espástica, un trastorno neurológico que causa rigidez muscular y dificultades de movimiento. En niños, puede afectar la marcha y la postura, además de limitar distintas funciones motoras.

Mediante intervenciones de alta complejidad, como la rizotomía dorsal selectiva, los equipos médicos pueden reducir la espasticidad y favorecer la movilidad, la marcha y la autonomía de los pacientes.

La especialista señaló que estos procedimientos se realizan en la provincia gracias a la infraestructura hospitalaria y a la articulación entre profesionales. De ese modo, los pacientes y sus familias pueden evitar traslados prolongados a centros de otras jurisdicciones, con los costos económicos y emocionales que implica el desarraigo.

Mantese también valoró el compromiso de médicos, enfermeros e instrumentadores quirúrgicos. En particular, mencionó a Susana Pérez, Walter Vizñuk y Laura Vigliotta, además del acompañamiento de las autoridades sanitarias provinciales.

La Pampa, centro sanitario para la región

La neurocirujana sostuvo que la incorporación de tecnología y la integración de equipos mixtos impulsan la capacitación permanente y el intercambio de conocimientos. Esta dinámica contribuye a mejorar la atención de patologías poco frecuentes de la columna vertebral y del sistema nervioso central.

Además, indicó que La Pampa recibe pacientes derivados de provincias vecinas y cumple un papel estratégico como centro sanitario para la región centro-sur del país.