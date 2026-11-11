Las lluvias y el ingreso de agua cambiaron el paisaje en el oeste de La Pampa. En Santa Isabel, el río Salado alcanza los 60 centímetros de altura, mientras que en Algarrobo del Águila destacan la recuperación del Atuel y el llenado de bañados.

El aumento de las precipitaciones asociado al fenómeno de El Niño modificó el paisaje del oeste pampeano: el río Salado volvió a correr por un cauce que permanecía seco. En Santa Isabel, la intendenta Marta Paturlanne informó que el nivel del agua llega a 60 centímetros y que el caudal estimado es de 5,5 metros cúbicos por segundo.

Paturlanne se acercó al puente ubicado cerca de la localidad y tomó fotografías y videos del río. Allí se encontró con personal de la Secretaría de Recursos Hídricos que realizaba mediciones en distintos puntos de los ríos Salado y Atuel.

“Me encontré con la gente de la Secretaría de Recursos Hídricos encargada de hacer los aforos en todos los puntos del río Salado y el Atuel. Ellos me informaron que el río está a una altura de 60 centímetros, con un caudal aproximado de 5,5 metros cúbicos por segundo”, indicó.

El caudal del río Salado y el origen del agua

La intendenta señaló que el río viene crecido, aunque todavía no está confirmado si el agua es producto de las lluvias o si llega desde el río Diamante, el principal afluente que pasa por San Rafael, en Mendoza.

“El río viene crecido. Pero ellos no saben si es agua de lluvia, pero que viene del río Diamante, el mayor afluente que pasa por San Rafael. Está crecido, no mucho, pero lo está”, completó Paturlanne.

El aumento de los caudales se da mientras Mendoza libera agua que no puede contener en sus diques. La situación también vuelve a poner el foco en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el río Atuel. Si la salinidad lo permite, el agua puede ser aprovechada por los puesteros para la cría de animales.

El río Atuel avanza y se llenan los bañados

En Algarrobo del Águila, el intendente Oscar Gatica describió un escenario favorable por el incremento del caudal del Atuel. Aseguró que la localidad atraviesa “un buen momento” y vinculó la situación con las lluvias, que superaron la media, y con el ingreso de agua del río.

“Está todo cambiado por las lluvias que superaron la media y por el ingreso del Atuel. Estamos más que bien”, relató Gatica.

El jefe comunal explicó que el agua que llega es un excedente y que el flujo depende del manejo de Mendoza. Según detalló, el dique Valle Grande estuvo erogando más de 30 metros cúbicos por segundo, mientras que en Algarrobo del Águila reciben poco más de 6 metros cúbicos por segundo.

“Siempre largan agua cuando les sobra, pero si la utilizan, cierran la compuerta y chau. En estos días el dique Valle Grande estuvo erogando más de 30 metros cúbicos por segundo y nosotros acá tenemos poco más de 6 metros cúbicos por segundo. Ellos funcionan así, mandan el agua sin aviso y uno se tiene que enterar por los diarios o información extra”, explicó.

Gatica agregó que el dique está casi al límite de su capacidad y que Mendoza atraviesa un período de regulación por exceso de agua. También indicó que desde hace un año ingresa agua a La Pampa, aunque las napas necesitarán tiempo para recuperarse tras tantos años de sequía.

La crecida no representa un riesgo para Algarrobo del Águila

La localidad está a 40 kilómetros del límite con Mendoza y todavía quedan numerosos bañados sin cubrir. Desde el municipio trabajan para proteger la zona, pero Gatica sostuvo que el nivel actual está lejos de provocar daños.

“Estamos muy lejos de que una crecida nos perjudique. El río está en un momento de recuperación o de llenado de bañados”, aclaró.

El intendente explicó que la geografía del oeste pampeano tiene cauces poco definidos: los bañados se extienden sobre un terreno llano, con una pendiente muy leve. Además, señaló que el agua que llega es reutilizable para la actividad productiva y apta para los animales, aunque no es apta para el consumo humano.