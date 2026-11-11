Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

El primer sorteo adjudicó 52 casas y otras cuatro viviendas accesibles de manera directa. La segunda instancia se realizará el miércoles 11 de noviembre e incluirá 42 unidades y dos accesibles.

La primera etapa de adjudicación de viviendas en Santa Rosa comenzó este martes con el sorteo de 52 casas y la asignación directa de otras cuatro viviendas accesibles. La instancia continuará el miércoles 11 de noviembre, cuando se sortearán 42 unidades y se adjudicarán otras dos accesibles.

La presidenta del Instituto Autárquico de Vivienda, Erica Riboyra, destacó la finalización de las obras con recursos provinciales. “terminar estas viviendas con fondos provinciales era algo impensado, que se consiguió gracias a la decisión del gobernador Sergio Ziliotto, es una alegría que hoy las estemos sorteando”, afirmó.

Cómo se realizó el sorteo de viviendas en Santa Rosa

El sorteo se llevó a cabo desde la Lotería de San Luis y se transmitió en directo por la Televisión Pública Pampeana. Autoridades del IPAV participaron desde el estudio de la TVPP y la Lotería, mientras que las familias inscriptas pudieron seguir la transmisión en vivo a través de Zoom.

Riboyra señaló que la jornada era “muy importante para aquellas familias que están inscriptas, hoy en total se adjudican 56 viviendas y mañana 44, el padrón que tenemos demuestra que la construcción de viviendas tiene que prioridad, porque hay muchas familias pampeanas que esperan tener su casa propia, y en eso seguiremos trabajando”.

Cuándo será el próximo sorteo y cómo participar

La segunda parte de esta etapa se realizará el miércoles 11 de noviembre a las 13, con la misma metodología. Cada persona conservará el número asignado en el padrón definitivo y participará nuevamente si no resultó beneficiada en el primer sorteo.

Las 100 viviendas corresponden al programa Casa Propia Construir Futuro. Según se informó, el Gobierno nacional abandonó la iniciativa y las obras continuaron por decisión del gobernador Sergio Ziliotto, con fondos propios de La Pampa.

Impugnaciones y próximas etapas del IPAV

El período para presentar impugnaciones a los sorteos del martes 10 y miércoles 11 de noviembre comenzará el jueves 12 y se extenderá durante 10 días hábiles. Para iniciar el trámite, las personas interesadas deberán completar el formulario disponible en la página web del IPAV.

Las fechas de las siguientes etapas serán comunicadas a través de los canales oficiales y las redes sociales del organismo.