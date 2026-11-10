La celebración será el 28 de noviembre e incluirá desfile, feria de artesanos y emprendedores, música y una degustación de chorizos secos de la región. El cierre tendrá lugar en el SUM municipal, con artistas locales y nacionales.

La localidad de Vértiz celebrará el 28 de noviembre una nueva edición de la Fiesta del Chorizo Seco. La propuesta reunirá tradición, producción local, artesanías y música popular, con actividades para vecinos y visitantes.

La jornada incluirá un paseo de artesanos y emprendedoras, además de una peña folclórica en el SUM municipal. En la madrugada, se realizará la degustación de distintos ejemplares de chorizos secos de la región.

Desfile, artesanos y emprendedores en Vértiz

La presentación del evento se realizó en la Secretaría de Turismo de la Provincia, con la presencia de Saúl Echeveste y de la viceintendenta de Vértiz, Graciela Haidee Peralta, junto a su equipo de trabajo.

Echeveste destacó el crecimiento de la celebración y el esfuerzo que implica convocar a artistas nacionales. “es una fiesta muy nueva, pero que viene creciendo de una manera muy importante, con un nivel de artistas nacionales, que es muy difícil poder traerlos a la provincia y ellos con mucho esfuerzo, compromiso y un trabajo diario de todos los días van a poder desarrollar esa fiesta con la participación del estilo de esos artistas”.

También subrayó el vínculo de la propuesta con la identidad local y provincial: “Es una fiesta en la que también habla de nosotros, de nuestra tradición, de nuestras costumbres, de la identidad pampeana”.

La programación de la Fiesta del Chorizo Seco

Peralta agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y puso el foco en el trabajo colectivo detrás de la organización. “Para nosotros no es simplemente una fiesta, es algo más, es compromiso, hay gente con ganas de trabajar, es planificación y esto lleva mucho tiempo. Detrás de toda esta organización también hay un grupo de trabajo que siempre nos está acompañando. Nos hace sentir orgullosos porque vemos que hay gente que quiere ver a Vertiz crecer, quiere que la fiesta crezca”, contó.

Las actividades comenzarán a las 17:30 con un desfile al que están convocadas las instituciones del pueblo y las personas que quieran colaborar. “donde están convocadas todas las instituciones del pueblo, toda la gente que quiera colaborar, más que nada para mostrar nuestras raíces, nuestra cultura. También habrá un encuentro de emprendedores, de artesanos. Hasta el momento ya llevamos más de 40 inscriptos”.

Desde las 21:30, el baile en el SUM municipal contará con las presentaciones de Emma Sosa y Cristian Herrera, y el cierre del grupo de cuarteto Omega. El programa también incluirá al taller de folclore Alma y Tradición, la academia de folclore de Spelluzi y el ballet de General Pico.

Como cierre de la propuesta, durante la madrugada se degustarán distintos chorizos secos elaborados en la región.