Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 1 min de lectura

El Frente Universitario Pampeano realizará este jueves, a las 12.30, una comida solidaria en la Universidad Nacional de La Pampa. La actividad busca visibilizar el reclamo por el presupuesto, los salarios y las becas.

El Frente Universitario Pampeano (FUP) convocó a un guisazo solidario para este jueves en el hall de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). La actividad comenzará a las 12.30 y se enmarca en el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas.

La propuesta apunta a reunir a estudiantes, docentes y personal no docente en una jornada de encuentro y organización colectiva. Sus impulsores buscan visibilizar la situación presupuestaria que atraviesa el sistema universitario.

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

Desde el FUP explicaron que la convocatoria forma parte del reclamo por la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada por el Congreso y promulgada en octubre de 2025.

Según señalaron, el Poder Ejecutivo nacional todavía no garantiza el cumplimiento pleno de la norma. El caso llegó a la Justicia, que ordenó avanzar con su aplicación y mantiene vigente una medida cautelar.

Presupuesto, salarios y becas para la comunidad universitaria

El frente reclama que el Gobierno nacional garantice los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades y la recomposición salarial de docentes y no docentes. También pide sostener y aumentar las becas y las políticas de acompañamiento estudiantil.

Los organizadores definieron el guisazo como una acción solidaria y colectiva para hacer visible el reclamo y fortalecer la participación de la comunidad universitaria. La convocatoria está abierta a estudiantes, trabajadores y a la sociedad en general.