La celebración comenzará el domingo a las 8 con competencias ecuestres, homenajes y reconocimientos. El evento destaca las destrezas gauchas y la identidad pampeana.

Miguel Riglos será sede de la tercera edición de la Fiesta Provincial del Apadrinador, una jornada dedicada a las destrezas gauchas y las tradiciones que forman parte de la identidad pampeana. Las actividades empezarán el próximo domingo a las 8 e incluirán competencias ecuestres, homenajes y reconocimientos.

La presentación oficial se realizó en una conferencia de prensa en la Secretaría de Turismo de La Pampa. Participaron el titular del organismo, Saúl Echeveste; la subsecretaria de Planificación Turística, Noelia Albornoz; el intendente de Miguel Riglos, Lautaro Calzado, y los integrantes de la Subcomisión Gaucha del Club Unión Miguel Riglos, Noelia Castro, José Pedruelo y Daniel Martín, responsables de la organización.

El valor de las tradiciones pampeanas

Echeveste destacó el acompañamiento institucional a las celebraciones populares y el compromiso de las entidades deportivas con la cultura. “Desde la Secretaría de Turismo, junto con la Secretaría de Cultura, entendemos que es importante acompañar y poner en valor nuestras tradiciones, nuestras costumbres y a nuestra gente, porque hablan de lo que somos como pampeanos y pampeanas”, expresó.

El funcionario también resaltó la tarea del club organizador. “No es habitual encontrar en el interior de nuestra Provincia un club deportivo que, además de su actividad, se ocupe de potenciar la cultura”, señaló.

Por su parte, Calzado manifestó su satisfacción por la nueva edición y destacó la trayectoria de la celebración. “Estamos muy contentos de presentar una nueva Fiesta Provincial del Apadrinador. Es una fiesta que se desarrolla desde hace muchos años, que tiene que ver con nuestras tradiciones y costumbres y que representa la identidad de nuestro pueblo”, sostuvo. Además, valoró el movimiento económico que genera el evento y ratificó el acompañamiento municipal a la organización.

Pruebas ecuestres, homenaje y reconocimientos

Castro detalló que la programación del domingo tendrá una prueba de rienda en las categorías menores, damas, potros y libre. También habrá jineteadas en crina y bastos con encimera, además de broches de oro en cuero tendido y bastos.

Entre los momentos destacados se realizará un homenaje a Héctor Cañete. También serán reconocidos Gerardo Bono, creador, corredor y propietario de las Gateras Eléctricas, y Andrés Vera, por su trayectoria y los logros obtenidos durante 2025 y 2026.

La tercera Fiesta Provincial del Apadrinador propone una jornada para compartir expresiones culturales y reconocer las tradiciones que integran la identidad de La Pampa.