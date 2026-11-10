El Gobierno de La Pampa sorteó 52 viviendas en Santa Rosa, correspondientes a la primera etapa del programa Casa Propia - Construir Futuro. Además, cuatro unidades accesibles fueron adjudicadas de manera directa. Este miércoles 11 de noviembre se sortearán otras 42 casas y dos accesibles, con lo que se completarán las primeras 100 viviendas previstas en esta instancia.
La actividad se realizó desde la sede de la Lotería de San Luis y fue transmitida en vivo por la Televisión Pública Pampeana. Autoridades del Instituto Autárquico de Vivienda (IPAV) participaron desde los estudios de la emisora y de la Lotería, mientras que las familias inscriptas siguieron el sorteo e intervinieron a través de Zoom.
El IPAV destacó la continuidad de las viviendas en Santa Rosa
La presidenta del IPAV, Erica Riboyra, resaltó la importancia de la jornada y afirmó: «terminar estas viviendas con fondos provinciales era algo impensado, que se consiguió gracias a la decisión del gobernador Sergio Ziliotto. Es una alegría que hoy las estemos sorteando».
Riboyra indicó que durante las dos jornadas se adjudicarán 100 viviendas: 56 en el sorteo de este martes y 44 en el del miércoles. «Es una fecha muy importante para aquellas familias que están inscriptas. El padrón que tenemos demuestra que la construcción de viviendas tiene que ser una prioridad, porque hay muchas familias pampeanas que esperan tener su casa propia, y en eso seguiremos trabajando», expresó.
Cuándo se sortearán las próximas 42 viviendas
La segunda parte de esta primera etapa se realizará este miércoles 11 de noviembre, a las 13, con la misma metodología del primer día. Quienes no hayan resultado beneficiados el martes conservarán el número asignado en el padrón definitivo y participarán nuevamente.
Las 100 casas forman parte de Casa Propia - Construir Futuro, una iniciativa que quedó interrumpida por el actual Gobierno nacional y que continuó por decisión del gobernador Sergio Ziliotto, con fondos propios de la Provincia.
Impugnaciones y consulta del listado de adjudicatarios
El período para impugnar los resultados de los sorteos del martes 10 y el miércoles 11 de noviembre comenzará el jueves 12 y se extenderá durante 10 días hábiles. El formulario estará disponible en el sitio oficial del IPAV, en www.ipav.lapampa.gob.ar. Las fechas de las próximas etapas se informarán en los canales oficiales y las redes sociales del organismo.
Este es el listado de las 52 personas adjudicatarias de viviendas:
- Obando Cyntia Micaela, DNI 37.397.099
- Rodriguez Vanesa Belen, DNI 34.422.406
- Lamberto Sebastian Eduardo, DNI 26.072.552
- Dominguez Lorena Beatriz, DNI 28.660.404
- Galvan Martinez Laura Noemí, DNI 27.214.920
- Avellaneda Daniela Hilen, DNI 34.632.557
- Jara Debora Pamela, DNI 33.940.959
- Mercado Gisela Berenice, DNI 33.242.599
- Zabala Maria Alejandra, DNI 33.242.283
- Benitez Edith Susana Melisa, DNI 36.323.131
- Ampudia Carolina Alejandra, DNI 32.518.823
- Stortini Andrea Viviana, DNI 30.248.043
- Ponce Moro Flavia Melina, DNI 38.037.509
- Bonelli Lucas Andres, DNI 25.851.888
- Gadea Carlos Jesús, DNI 33.941.185
- Suarez Iara Daiana, DNI 37.397.059
- Cisneros Cintia Noelia, DNI 35.158.144
- Spon Linda Anabela, DNI 33.242.658
- Carrasco Yanina Alejandra, DNI 31.577.200
- Tomaso Daiana Micaela, DNI 38.038.181
- Martinez Gladys Estela, DNI 31.379.177
- Tarrio Maria Alexandra Noelia, DNI 39.932.731
- Frank Georgina Monserrat, DNI 31.942.881
- Acuña Jennifer, DNI 37.621.651
- Parracia Herrera Viviana Alejandra, DNI 33.998.701
- Morales Fernanda Yanet, DNI 35.240.555
- Palacios Marcela Eugenia, DNI 31.942.210
- Oviedo Vanina Jesica, DNI 33.776.815
- Peñalva Maria Paula, DNI 27.650.532
- Del Pardo Cristian Damian, DNI 31.076.996
- Cabral Adriana, DNI 41.642.499
- Sanchez Sabrina Alejandra, DNI 35.485.656
- Lima Sofia Maria De Lujan, DNI 42.505.323
- Mota Yanina Tamara, DNI 34.505.946
- Iturralde Naiquen Anael, DNI 38.244.585
- Ibarra Juliana Lucia Beatriz, DNI 34.632.783
- Hirschfeld Mercedes Yamila, DNI 39.696.964
- Ruf Martina, DNI 41.642.496
- Gonzalez Evelin Yoana, DNI 38.796.099
- Pereyra Graciela Marina, DNI 28.660.117
- Dominguez Ghiglione Brisa Mariel, DNI 42.489.386
- Cabral Antonela Anabella, DNI 39.055.182
- Poggio Lucrecia Antonella, DNI 37.421.683
- Lopez Hugo Roberto, DNI 22.490.395
- Lucero Ludmila Belén, DNI 43.069.725
- Muñoz Stork Jaquelina Del Rosario, DNI 32.922.376
- Aveldaño Mónica Gabriela, DNI 39.386.518
- Wilberger Fleckenstein Nancy Edit, DNI 37.826.436
- Palacios Angélica María Isabel, DNI 35.386.671
- Funes Yanina Lorena, DNI 36.222.303
- Rodríguez Lazo Camila Micaela, DNI 41.416.657
- Rojas Elsa Noemí, DNI 18.610.930
Las cuatro viviendas accesibles adjudicadas de manera directa corresponden a:
- Navarro Marisa Daniela, DNI 35.239.969
- Urra Jesica Lucía, DNI 36.221.872
- Ballesteros Brisa Daniela, DNI 42.335.171
- Estevez Mirta Susana, DNI 21.649.119