El IPAV realizó el primer sorteo del programa Casa Propia y adjudicó además cuatro unidades accesibles de manera directa. Este miércoles se definirán otras 42 casas y dos accesibles para completar las 100 previstas en esta etapa.

El Gobierno de La Pampa sorteó 52 viviendas en Santa Rosa, correspondientes a la primera etapa del programa Casa Propia - Construir Futuro. Además, cuatro unidades accesibles fueron adjudicadas de manera directa. Este miércoles 11 de noviembre se sortearán otras 42 casas y dos accesibles, con lo que se completarán las primeras 100 viviendas previstas en esta instancia.

La actividad se realizó desde la sede de la Lotería de San Luis y fue transmitida en vivo por la Televisión Pública Pampeana. Autoridades del Instituto Autárquico de Vivienda (IPAV) participaron desde los estudios de la emisora y de la Lotería, mientras que las familias inscriptas siguieron el sorteo e intervinieron a través de Zoom.

El IPAV destacó la continuidad de las viviendas en Santa Rosa

La presidenta del IPAV, Erica Riboyra, resaltó la importancia de la jornada y afirmó: «terminar estas viviendas con fondos provinciales era algo impensado, que se consiguió gracias a la decisión del gobernador Sergio Ziliotto. Es una alegría que hoy las estemos sorteando».

Riboyra indicó que durante las dos jornadas se adjudicarán 100 viviendas: 56 en el sorteo de este martes y 44 en el del miércoles. «Es una fecha muy importante para aquellas familias que están inscriptas. El padrón que tenemos demuestra que la construcción de viviendas tiene que ser una prioridad, porque hay muchas familias pampeanas que esperan tener su casa propia, y en eso seguiremos trabajando», expresó.

Cuándo se sortearán las próximas 42 viviendas

La segunda parte de esta primera etapa se realizará este miércoles 11 de noviembre, a las 13, con la misma metodología del primer día. Quienes no hayan resultado beneficiados el martes conservarán el número asignado en el padrón definitivo y participarán nuevamente.

Las 100 casas forman parte de Casa Propia - Construir Futuro, una iniciativa que quedó interrumpida por el actual Gobierno nacional y que continuó por decisión del gobernador Sergio Ziliotto, con fondos propios de la Provincia.

Impugnaciones y consulta del listado de adjudicatarios

El período para impugnar los resultados de los sorteos del martes 10 y el miércoles 11 de noviembre comenzará el jueves 12 y se extenderá durante 10 días hábiles. El formulario estará disponible en el sitio oficial del IPAV, en www.ipav.lapampa.gob.ar. Las fechas de las próximas etapas se informarán en los canales oficiales y las redes sociales del organismo.

Este es el listado de las 52 personas adjudicatarias de viviendas:

Obando Cyntia Micaela, DNI 37.397.099

Rodriguez Vanesa Belen, DNI 34.422.406

Lamberto Sebastian Eduardo, DNI 26.072.552

Dominguez Lorena Beatriz, DNI 28.660.404

Galvan Martinez Laura Noemí, DNI 27.214.920

Avellaneda Daniela Hilen, DNI 34.632.557

Jara Debora Pamela, DNI 33.940.959

Mercado Gisela Berenice, DNI 33.242.599

Zabala Maria Alejandra, DNI 33.242.283

Benitez Edith Susana Melisa, DNI 36.323.131

Ampudia Carolina Alejandra, DNI 32.518.823

Stortini Andrea Viviana, DNI 30.248.043

Ponce Moro Flavia Melina, DNI 38.037.509

Bonelli Lucas Andres, DNI 25.851.888

Gadea Carlos Jesús, DNI 33.941.185

Suarez Iara Daiana, DNI 37.397.059

Cisneros Cintia Noelia, DNI 35.158.144

Spon Linda Anabela, DNI 33.242.658

Carrasco Yanina Alejandra, DNI 31.577.200

Tomaso Daiana Micaela, DNI 38.038.181

Martinez Gladys Estela, DNI 31.379.177

Tarrio Maria Alexandra Noelia, DNI 39.932.731

Frank Georgina Monserrat, DNI 31.942.881

Acuña Jennifer, DNI 37.621.651

Parracia Herrera Viviana Alejandra, DNI 33.998.701

Morales Fernanda Yanet, DNI 35.240.555

Palacios Marcela Eugenia, DNI 31.942.210

Oviedo Vanina Jesica, DNI 33.776.815

Peñalva Maria Paula, DNI 27.650.532

Del Pardo Cristian Damian, DNI 31.076.996

Cabral Adriana, DNI 41.642.499

Sanchez Sabrina Alejandra, DNI 35.485.656

Lima Sofia Maria De Lujan, DNI 42.505.323

Mota Yanina Tamara, DNI 34.505.946

Iturralde Naiquen Anael, DNI 38.244.585

Ibarra Juliana Lucia Beatriz, DNI 34.632.783

Hirschfeld Mercedes Yamila, DNI 39.696.964

Ruf Martina, DNI 41.642.496

Gonzalez Evelin Yoana, DNI 38.796.099

Pereyra Graciela Marina, DNI 28.660.117

Dominguez Ghiglione Brisa Mariel, DNI 42.489.386

Cabral Antonela Anabella, DNI 39.055.182

Poggio Lucrecia Antonella, DNI 37.421.683

Lopez Hugo Roberto, DNI 22.490.395

Lucero Ludmila Belén, DNI 43.069.725

Muñoz Stork Jaquelina Del Rosario, DNI 32.922.376

Aveldaño Mónica Gabriela, DNI 39.386.518

Wilberger Fleckenstein Nancy Edit, DNI 37.826.436

Palacios Angélica María Isabel, DNI 35.386.671

Funes Yanina Lorena, DNI 36.222.303

Rodríguez Lazo Camila Micaela, DNI 41.416.657

Rojas Elsa Noemí, DNI 18.610.930

Las cuatro viviendas accesibles adjudicadas de manera directa corresponden a: