Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 8:45 a. m. · 2 min de lectura

La diputada provincial del PRO y el referente de Avanzar Juntos impulsan un proyecto para que micros nacionales puedan subir y bajar pasajeros entre paradas autorizadas en la provincia. La iniciativa busca sumar conexiones y frecuencias sin generar un costo fiscal adicional.

La diputada provincial del PRO Noelia Viara y el referente de Avanzar Juntos Julián Angelucci presentarán un proyecto de ley para permitir que las empresas nacionales de transporte de larga distancia suban y bajen pasajeros en las paradas que ya tienen autorizadas dentro de sus recorridos por La Pampa. Actualmente, esa posibilidad está prohibida.

La propuesta se apoya en la desregulación del transporte dispuesta a nivel nacional y apunta a recuperar conexiones, ampliar frecuencias y facilitar los viajes dentro de la provincia, sin crear nuevos recorridos ni sumar servicios adicionales.

El proyecto busca conectar localidades de La Pampa

Angelucci sostuvo que en las últimas décadas se perdieron recorridos y frecuencias. También señaló que, para viajar desde General Pico hacia otros puntos de la provincia, en muchos casos es necesario pasar por Santa Rosa, incluso cuando micros nacionales circulan por esas localidades y tienen asientos disponibles.

"En las últimas décadas se perdieron recorridos y frecuencias. Hoy, para viajar desde Pico hacia otros puntos de La Pampa, muchas veces hay que pasar obligatoriamente por Santa Rosa, aun cuando existen colectivos nacionales que pasan por esas localidades, tienen asientos disponibles y podrían conectarnos directamente. Es absurdo que una prohibición impida aprovechar esos servicios y nos obligue a hacer kilómetros de más, perder tiempo y gastar más plata".

Viara afirmó que la iniciativa apunta a modificar un sistema de transporte de pasajeros que, según expresó, lleva más de 30 años sin revisarse. Cuestionó que los servicios se concentren en la capital provincial y no alcancen de la misma manera a las localidades del interior, entre ellas General Pico.

General Pico sumaría conexiones y 50 frecuencias semanales

En el caso de General Pico, el proyecto permitiría establecer conexiones directas con localidades del sur provincial que hoy no cuentan con ese servicio, como General Acha, Bernasconi y General San Martín. Además, se sumarían 50 frecuencias semanales hacia destinos como Intendente Alvear, Realicó y Santa Rosa, entre otros.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es que la ampliación de la oferta no implicaría un costo fiscal adicional para la provincia. Viara indicó que el esquema respetaría los servicios provinciales de combis habilitados y permitiría aprovechar los recorridos de los micros nacionales.

"Hoy la Provincia destina millones de pesos en subsidios al sistema de transporte, pero eso no se traduce en mejores conexiones ni en más alternativas para los pampeanos. Nuestra propuesta respeta los servicios provinciales de combis habilitados y permite aprovechar los recorridos de micros nacionales, sumando frecuencias y conectando localidades a costo cero para la provincia".

La iniciativa plantea aprovechar los recorridos existentes

Angelucci planteó la necesidad de impulsar alternativas que aprovechen la infraestructura disponible y faciliten la participación de más empresas en la prestación de servicios de transporte.