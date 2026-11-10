El fiscal presentará El Diario el 27 de noviembre en el Espacio para la Memoria de Bahía Blanca. La obra reúne documentos y testimonios sobre el papel del periódico durante la dictadura y su vínculo con el terrorismo de Estado.

El fiscal Miguel Palazzani presentará el próximo 27 de noviembre en Bahía Blanca su libro El Diario, una investigación sobre el papel de La Nueva Provincia durante la dictadura. El encuentro será en el Espacio para la Memoria, ex Prefectura, de esa ciudad.

Palazzani tuvo un rol central en los juicios por delitos de lesa humanidad realizados en Bahía Blanca y La Pampa. Desarrolló su carrera como abogado en La Pampa y actualmente es fiscal federal en Neuquén. La obra se apoya en la investigación que llevó adelante sobre el periódico y el terrorismo de Estado en la región.

El libro de Palazzani y la actuación de La Nueva Provincia

El punto de partida del libro es una pregunta: si es posible cometer delitos con tinta sobre papel. Palazzani, fiscal general de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos de Bahía Blanca, sostiene que sí y presenta como caso paradigmático al diario y a la familia que lo dirigió durante la dictadura: Diana Julio de Massot y sus hijos Federico y Vicente.

El autor define la obra como "esencialmente testimonial". Reúne documentos, editoriales, actas, informes de inteligencia y testimonios judiciales que, según plantea, de otro modo quedarían "en el olvido de los expedientes".

La hipótesis que la fiscalía presentó ante los tribunales en 2014, cuando Vicente Massot fue indagado, fue inédita en la jurisprudencia argentina: un aporte esencial al plan de exterminio mediante la acción psicológica desplegada desde un grupo de medios. Como antecedentes extremos, el libro menciona al editor de Der Stürmer, Julius Streicher, condenado en Núremberg, y a los propietarios del diario Kangura y de la Radio Mille Collines, condenados en Ruanda por instigación al genocidio.

La tesis sobre la tinta y el terrorismo de Estado

La idea central de la investigación se resume en una frase: "Las palabras no son neutrales. Hay tinta que mata. Tinta envenenada".

El libro abre con un editorial publicado el 6 de abril de 1981, cinco años después del golpe y cuando ya se habían consumado treinta mil desapariciones. El texto preguntaba: "¿Cuántas "baladas del desaparecido" se entonarán en la próxima década? ¿Cuántos rocks lentos que aludan a secuestros en la madrugada? ¿Cuántos libros titulados 'Hablan las madres' o 'Hablan los hijos' no proclamarán el genocidio y solicitarán un Núremberg?".

Palazzani interpreta ese editorial como una anticipación destinada a ridiculizar las canciones, los libros y el tribunal antes de que existieran. "Lo que el diario teme no es que el genocidio haya ocurrido, sino que se proclame", escribe. Y concluye: "Las baladas se cantaron. Los libros se escribieron. Las madres hablaron. El Núremberg, en su forma argentina, llegó. Este libro es uno más de los que el diario se anticipó a despreciar".

Heinrich y Loyola, trabajadores de La Nueva Provincia

El capítulo central reconstruye el caso de Enrique Heinrich, maquinista, y Miguel Ángel Loyola, estereotipista. Ambos eran delegados gremiales del taller de Sarmiento 54 y encabezaron en 1975 un reclamo por el régimen de descanso conocido como el 4x1.

El diario calificó la huelga de "subversión laboral". En el editorial "Hoy como ayer", publicado el 1 de septiembre de 1975, aludió al "'soviet' que aún usufructúa y aprovecha dentro de nuestra propia casa".

Federico Massot había identificado a Heinrich y Loyola en una carta al Ministerio de Trabajo. Diana Julio otorgó a su hijo Vicente un poder especial para manejar el conflicto y contrató escribanos que registraron, con fecha y hora, las reuniones de Vicente Massot con los delegados, varias de ellas de madrugada. Las actas fueron mencionadas luego en un informe de inteligencia de la Prefectura.

Loyola fue secuestrado en su casa la noche del 30 de junio de 1976 y Heinrich durante la madrugada del 1 de julio. El 4 de julio, los cuerpos aparecieron acribillados en La Cueva de los Leones.

Testimonios y límites de la responsabilidad penal

Cristina Taylor, viuda de Loyola, quien estaba embarazada ese año, declaró que el cuerpo de su esposo tenía quemaduras de cigarrillo en los pies y marcas de picana. El teniente coronel retirado Mauricio Gutiérrez relató bajo juramento lo que, según dijo, le había contado el general Vilas: que la directora, porque "estos obreros gráficos le habían parado el diario", le dijo al general Azpitarte: "Osvaldo, no vamos a tener otro remedio que chuparlos por izquierda".

Vilma Denk, viuda de Heinrich, resumió su testimonio durante el juicio de 2015: "Si pudieran ahorcarlo, lo hacían". El libro, sin embargo, delimita el alcance de esas pruebas: la fiscalía valoró los elementos como indicios de una actuación coordinada entre la empresa y el aparato represivo, pero ninguna sentencia estableció la responsabilidad penal de los Massot.

Las noticias sobre secuestros y asesinatos

Palazzani denomina "la microfísica del crimen" a la comparación, caso por caso, entre los hechos y lo que el diario publicaba al día siguiente. Mónica Morán fue secuestrada en el teatro La Ranchería, torturada en La Escuelita y fusilada. La Nueva Provincia tituló: "Cinco extremistas fueron abatidos en Bahía Blanca".

Años después, el general Vilas declaró que el operativo había sido "una acción de carácter psicológico" y que los otros muertos no existían: eran soldados retirados en camilla para engañar a los vecinos. Daniel Bombara murió bajo tortura y fue enterrado como NN en Merlo; el diario informó: "Robaron ayer el cadáver de un extremista". Sus restos fueron hallados más de treinta años después.

La foto de Daniel Hidalgo, fusilado, se publicó con bigotes pintados a mano para presentarlo como un delincuente abatido. En septiembre de 1976, la serie "Radiografía de la subversión" nombró como abatidos en enfrentamientos a Pablo Fornasari y José Luis Peralta, quienes habían sido sacados con vida del centro clandestino y fusilados indefensos.

Durante meses, el diario publicó más de cuatrocientas veces un recuadro con el teléfono del V Cuerpo de Ejército, el 31627, bajo la consigna "Este número contribuirá al bienestar de su FAMILIA".

El relevamiento de las publicaciones entre 1976 y 1977

El recuento incluido en el texto señala que, entre 1976 y 1977, 237 ediciones trataron el tema en sus páginas. El material disponible no especifica el resto de ese dato.