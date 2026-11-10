Por Hermes 10 de noviembre de 2026 a las 8:45 a. m. · 1 min de lectura

Un hombre de 33 años fue arrestado tras intentar entrar a una vivienda y refugiarse en otra casa, donde hirió con un cuchillo a una mujer. Quedó a disposición de la Justicia por lesiones y violación de domicilio.

Un hombre de 33 años, con antecedentes penales, fue detenido en Santa Rosa luego de una secuencia que comenzó con un intento de robo y terminó con una mujer herida. Durante la fuga, el sospechoso escapó por los techos e ingresó a una vivienda ajena armado con un cuchillo.

El primer episodio ocurrió alrededor de las 20.20 en la intersección de las calles Chile y Anza. Según la información policial, el hombre subió a un tapial y caminó por él con aparentes intenciones de ingresar a una casa.

La fuga por los techos y el operativo policial

El propietario de la vivienda, un suboficial retirado de la Policía de La Pampa, advirtió la situación y alertó al sospechoso. El hombre escapó y fue perseguido por el dueño, aunque logró perderlo de vista.

Tras iniciar una investigación, efectivos de la Seccional Tercera localizaron al sospechoso en una casa de la zona de las calles E. Zola y V. Lordi. Al advertir la presencia policial, estaba exaltado y llevaba un cuchillo. También habría amenazado a los agentes antes de intentar huir nuevamente por los techos de viviendas linderas.

Entró a una casa y lesionó a una mujer con un cuchillo

Alrededor de las 21.30, mientras una pareja se preparaba para cenar, el hombre ingresó a su vivienda. Llevaba un cuchillo y les manifestó que debían ocultarlo porque lo perseguía la Policía.

La propietaria intentó retirarlo del lugar y, durante un forcejeo para quitarle el arma blanca, sufrió un corte en el pie derecho. Finalmente, el hombre fue reducido y detenido tras la llegada del personal policial.

El sospechoso quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal. La Justicia dispuso restricciones y deberá afrontar actuaciones por lesiones y violación de domicilio.