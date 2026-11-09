Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 5:45 p. m. · 1 min de lectura

Bomberos Voluntarios trabajaron este mediodía en una casa de la calle 407, donde se originó un principio de incendio mientras preparaban un asado. No hubo personas heridas.

Una dotación de Bomberos Voluntarios de General Pico intervino este mediodía para controlar un principio de incendio en una vivienda del Barrio Federal. El fuego se originó mientras los ocupantes cocinaban un asado.

El incendio ocurrió en una casa de la calle 407

El siniestro se registró en un domicilio ubicado sobre la calle 407, entre las calles 448 y 450. Los bomberos trabajaron en el lugar para controlar la situación.

También colaboraron efectivos policiales de la Comisaría Primera. Según la información disponible, no hubo personas heridas.