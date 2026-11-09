Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 5:45 p. m. · 1 min de lectura

La localidad contará con un espacio de exhibición y venta junto a la ruta nacional 152 y el camping municipal. La iniciativa surgió de un convenio entre el Gobierno provincial y la Municipalidad y es la octava subsede impulsada en La Pampa.

General Acha contará con una subsede del Mercado Artesanal de La Pampa, tras un convenio firmado entre el Gobierno provincial y la Municipalidad. El espacio estará ubicado en un sector próximo a la ruta nacional 152, donde ya comenzaron los trabajos de acondicionamiento.

El acuerdo es el octavo que impulsa el Mercado Artesanal con municipios pampeanos. La iniciativa busca ampliar los lugares disponibles para exhibir y comercializar artesanías, además de aprovechar el movimiento turístico para difundir las producciones locales.

Un espacio para artesanías junto a la ruta 152

El intendente Abel Sabarots destacó la articulación con el Gobierno provincial, en particular con la Secretaría de Turismo. Según explicó, el proyecto se desarrollará en un sector que comprende la travesía urbana de la ruta 152 y las instalaciones del camping municipal.

La ubicación fue elegida por su accesibilidad y por la circulación de visitantes que atraviesan la localidad. El objetivo es aprovechar especialmente los fines de semana para exhibir las piezas, dar a conocer el trabajo de sus productores y favorecer las ventas.

La subsede busca impulsar la producción artesanal pampeana

La intención es contar con un lugar de fácil acceso donde se puedan exhibir las artesanías y dar a conocer el trabajo de los artesanos. La idea es aprovechar especialmente los fines de semana para difundir estas producciones y potenciar su comercialización

La incorporación de General Acha a la red de subsedes permitirá acercar las artesanías pampeanas a turistas y visitantes. También abrirá nuevas oportunidades de comercialización para artesanos y artesanas de la provincia.