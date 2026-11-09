La Municipalidad informó interrupciones totales y parciales en distintos sectores de la ciudad. También habrá un corte en el centro por las actividades previstas en la Plaza San Martín por la visita del Papa León XIV al país.

La Municipalidad de Santa Rosa dio a conocer el cronograma de cortes de calles previsto para esta semana por obras en distintos barrios y por las actividades vinculadas con la visita del Papa León XIV al país. El municipio pidió circular con precaución y respetar la señalización.

Corte en el centro por las actividades en Plaza San Martín

Desde este lunes y hasta las 23 del martes, permanecerá cerrada al tránsito la calle Mitre, entre la avenida San Martín e Yrigoyen. En ese sector se instalará un escenario para transmitir la misa papal y realizar distintas actividades.

Cortes totales por obras de saneamiento

En el barrio Villa Alonso, habrá un corte total en Córdoba, entre Arenales y Larrea, hasta el miércoles 11 de noviembre, debido a trabajos de saneamiento. Además, entre este lunes y el jueves 12 de noviembre, se interrumpirá la circulación en Pueyrredón, entre Belgrano y Berutti.

También se cortará totalmente Larrea, entre Mitre y Córdoba, desde el 11 hasta el 18 de noviembre. A su vez, continúa cerrado Tomás Mason, entre Santa Cruz y Tierra del Fuego, por el recambio de 214 metros de cañería cloacal antigua por una de PVC de 200 milímetros.

Cortes parciales y trabajos en la red de agua

Esta semana habrá cortes parciales en Roque Sáenz Peña, entre Ameghino y avenida Luro, de 7 a 15, por tareas de impermeabilización de bocas de registro. Desde el martes 10 hasta el viernes 13 de noviembre, se interrumpirá parcialmente el tránsito en Leguizamón, entre Ameghino y Civit, y entre Ameghino y Alberdi, por trabajos de recambio en la red de agua potable.

Entre el lunes 9 y el viernes 13 de noviembre se realizarán interrupciones parciales en González, entre Sarmiento y Quintana. Durante las tareas de perforación y depresión de napas, habrá media calzada habilitada para circular.

Obras pluviales y ampliación de la red de agua

También habrá cortes parciales en Civit, entre avenida Circunvalación y Ferrando, por trabajos en el sistema pluvial. En tanto, durante esta semana se implementarán interrupciones parciales en Grassi, entre Ávila y Congreso, en el marco de la ampliación de la red de agua potable en Villa Hilda.