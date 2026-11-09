La Municipalidad de Santa Rosa dio a conocer el cronograma de cortes de calles previsto para esta semana por obras en distintos barrios y por las actividades vinculadas con la visita del Papa León XIV al país. El municipio pidió circular con precaución y respetar la señalización.
Corte en el centro por las actividades en Plaza San Martín
Desde este lunes y hasta las 23 del martes, permanecerá cerrada al tránsito la calle Mitre, entre la avenida San Martín e Yrigoyen. En ese sector se instalará un escenario para transmitir la misa papal y realizar distintas actividades.
Cortes totales por obras de saneamiento
En el barrio Villa Alonso, habrá un corte total en Córdoba, entre Arenales y Larrea, hasta el miércoles 11 de noviembre, debido a trabajos de saneamiento. Además, entre este lunes y el jueves 12 de noviembre, se interrumpirá la circulación en Pueyrredón, entre Belgrano y Berutti.
También se cortará totalmente Larrea, entre Mitre y Córdoba, desde el 11 hasta el 18 de noviembre. A su vez, continúa cerrado Tomás Mason, entre Santa Cruz y Tierra del Fuego, por el recambio de 214 metros de cañería cloacal antigua por una de PVC de 200 milímetros.
Cortes parciales y trabajos en la red de agua
Esta semana habrá cortes parciales en Roque Sáenz Peña, entre Ameghino y avenida Luro, de 7 a 15, por tareas de impermeabilización de bocas de registro. Desde el martes 10 hasta el viernes 13 de noviembre, se interrumpirá parcialmente el tránsito en Leguizamón, entre Ameghino y Civit, y entre Ameghino y Alberdi, por trabajos de recambio en la red de agua potable.
Entre el lunes 9 y el viernes 13 de noviembre se realizarán interrupciones parciales en González, entre Sarmiento y Quintana. Durante las tareas de perforación y depresión de napas, habrá media calzada habilitada para circular.
Obras pluviales y ampliación de la red de agua
También habrá cortes parciales en Civit, entre avenida Circunvalación y Ferrando, por trabajos en el sistema pluvial. En tanto, durante esta semana se implementarán interrupciones parciales en Grassi, entre Ávila y Congreso, en el marco de la ampliación de la red de agua potable en Villa Hilda.