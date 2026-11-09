La mujer, de 39 años, fue aprehendida tras un llamado por disturbios en la vía pública, en la zona norte de la ciudad. Tenía una orden de detención vigente en una causa por lesiones leves agravadas por el vínculo y luego recuperó la libertad.

Un aviso al servicio de emergencias 101 por disturbios en la vía pública derivó en la aprehensión de una mujer de 39 años que tenía un pedido de detención activo. El procedimiento comenzó pasadas las 22:05 en la esquina de Callaqueo y Tito Fuertes, en la zona norte de Santa Rosa.

Efectivos de la Seccional Segunda acudieron al lugar ante una discusión entre tres mujeres, de 39, 33 y 25 años, que participaban de una reunión. Según la información del caso, la mujer de 39 años se mostró hostil y opuso resistencia ante los policías, por lo que fue contenida y aprehendida.

La orden de detención estaba vigente

Al verificar sus datos en la base del Departamento Judicial, los efectivos constataron que registraba un Pedido de Detención activo. La medida había sido dispuesta por oficio de la jueza María Elena Gregoire, en el marco de una causa por lesiones leves agravadas por el vínculo.

Tras informar el procedimiento a la Oficina Judicial de Santa Rosa, el juzgado interviniente dispuso la posterior libertad de la mujer. La imputada quedó formalmente notificada de las actuaciones judiciales por resistencia a la autoridad.