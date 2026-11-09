Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m. · 2 min de lectura

Silvana Cappello, mamá de la joven asesinada en Cipolletti, pidió ayuda para recuperar a la caniche, que desapareció en el barrio Néstor Kirchner. La familia ofrece una recompensa y difundió un teléfono para recibir información.

Pocha, la perrita de Agustina Fernández, desapareció el domingo por la tarde en el barrio Néstor Kirchner de Santa Rosa. Su dueña, Silvana Cappello, mamá de la estudiante de Medicina de 19 años asesinada en julio de 2022 en Cipolletti, pidió ayuda para encontrarla y ofreció una recompensa.

La caniche llegó a la familia cuando Agustina cumplió 15 años: se la regaló una amiga. Desde la muerte de la joven, la mascota acompañaba de cerca a Silvana. “Pocha anda todo el día detrás mío”, contó la mujer, y agregó: “es lo único que me queda de mi hija”.

Cómo desapareció Pocha en Santa Rosa

Según la reconstrucción de la familia, Pocha salió a la vereda y nadie advirtió que se había alejado. Una mujer morocha, de entre 45 y 50 años, la habría subido a un auto que no pudieron identificar. La familia cree que pudo haberla levantado para evitar que la atropellaran, pero hasta el momento no la devolvió.

La perrita, adulta y de tamaño pequeño, fue vista por última vez en la esquina de Gaich y Río V. Aunque hay semáforos en la zona, no hay cámaras de seguridad que permitan reconstruir lo ocurrido. “Estamos destruidos”, expresó Silvana.

La familia ofrece una recompensa por información

Silvana compartió el pedido en sus redes sociales y en grupos de mascotas perdidas de la zona. Según señaló, la búsqueda tuvo una amplia difusión: “Todo el mundo la compartió y está en todos los grupos de Facebook”.

La desaparición movilizó a vecinos y a personas de Río Negro, donde Cappello también es referente en temas de violencia de género. En redes sociales se multiplicaron mensajes como “Por favor, devuelvan a Pocha” y “Hay una familia que la espera”.

La abuela de Agustina, Mirta Barreiro Aguirre, también difundió la búsqueda.

“Por favor, ayuden a ubicar a esa señora, esa perrita es el legado de mi nieta mayor, Agustina Fernández, asesinada en Cipolletti. Señora, tenga piedad, esa perrita es nuestra. ¡Por favor, compartan!”.

Pocha tiene pelaje blanco y enrulado. Quienes puedan aportar datos para encontrarla pueden comunicarse al 2954442694. La familia ofrece una recompensa por información que permita recuperarla.