Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m. · 3 min de lectura

La primera etapa en el barrio de Santa Rosa ya habilitó 55 conexiones domiciliarias. La segunda está en marcha y sumará otras 71, con la instalación de más de 1.200 metros de cañería.

La Municipalidad de Santa Rosa avanza con la ampliación de la red de agua potable en Villa Hilda. La primera etapa terminó y permite realizar 55 nuevas conexiones domiciliarias; los trabajos en curso sumarán otras 71 y llevarán el servicio, por primera vez, a 126 familias.

El intendente Luciano di Nápoli recorrió las obras junto al director de Saneamiento Urbano municipal, Gabriel Sarricouet, y conversó con vecinos sobre el alcance de la segunda etapa. Según explicó, los trabajos se realizan con equipos municipales y recursos de los santarroseños.

“Finalizamos la primera parte de la obra y ya arrancamos con la segunda. Una vez que la terminemos, serán 126 familias en total que van a tener agua potable. A la obra la hacemos con equipo municipal y recursos de los santarroseños” “Había un pedido muy puntual sobre la red de agua potable y ahora la estamos haciendo realidad, tal como nos comprometimos”.

La obra de agua potable en Villa Hilda se ejecuta en dos etapas

El primer tramo incluyó la instalación de 827 metros de cañería de PVC de 110 milímetros y otros 250 metros de PVC de 75 milímetros. Esa infraestructura permite habilitar las primeras 55 conexiones domiciliarias.

La segunda etapa ya comenzó en la calle Andrada, entre Toscano y Grassi, y contempla la colocación de 1.242 metros de cañería de PVC de 75 milímetros. Las tareas continuarán en Grassi, entre Ávila y Téllez; Téllez, entre Grassi y Toscano; Orozco, entre Ávila y Téllez; y Grassi, entre Paul Harris y avenida Palacios.

Cómo avanzan los trabajos y qué calles serán intervenidas

Las cuadrillas excavan las zanjas, instalan las cañerías y luego rellenan y compactan el suelo. También reparan calles y veredas y construyen los nudos necesarios para futuras extensiones de la red.

Durante la recorrida, Di Nápoli escuchó inquietudes de los vecinos y se comprometió a reforzar la seguridad vial. Los frentistas destacaron la llegada de las obras al barrio: “Estamos contentos, porque el municipio nos está trayendo obras”.

El intendente también mencionó trabajos de asfalto, cloacas y agua potable que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad dentro del plan Santa Rosa en Obra. “Nos queda seguir adelante y lo importante es cumplir en tiempo y forma para que más santarroseños tengan acceso al agua potable”.

“La idea es no frenar el plan de obras en ninguno de los frentes, que los barrios tengan más y mejores servicios, y seguir trabajando en conjunto. Yo les agradezco que estén acá, que se tomen su tiempo, y que tengamos este diálogo fluido y directo”

Cómo solicitar la conexión domiciliaria de agua

Una vez finalizada la obra, cada frentista deberá realizar el trámite para conectarse a la red. La gestión puede iniciarse de manera presencial en las oficinas ubicadas en Palacios y avenida Circunvalación.

También se puede solicitar en línea a través del sitio web municipal, santarosa.gob.ar. Para hacerlo, hay que iniciar sesión o crear una cuenta, ingresar en “Trámites de Planeamiento Urbano” y elegir “Conexión de Agua y Cloaca”. Con esa solicitud se inicia el trámite.