Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 2:45 p. m. · 1 min de lectura

La residente del Cottolengo Don Orione, que tiene parálisis cerebral, le entregó al Papa un libro sobre su vida y agradeció la visita a la institución.

Marta Griselda Torres, residente del Cottolengo Don Orione, compartió este lunes un testimonio personal ante el Papa León XIV, quien escuchó conmovido su historia. La mujer, que tiene parálisis cerebral, describió a la institución como "un faro de luz".

Torres contó que allí encontró un lugar de acogida y afecto, después de atravesar momentos en los que se había sentido rechazada. "Un lugar donde fui recibida, alojada y querida, me ayudaron a no sentirme rechazada porque de tanto andar y andar y no encontrar nada, me sentía rechazada, pero acá me siento tan feliz", relató.

El libro de Marta Torres y su mensaje al Papa

Durante el encuentro, la mujer también habló del libro que escribió para compartir su historia y aportar su experiencia a otras personas que viven situaciones similares. Se lo entregó a León XIV como muestra de agradecimiento.

"Santo Padre hoy le entrego este libro que es parte de mi vida, espero que le sirva de mucho bien y que usted también pueda ayudar a otras personas, se lo entrego como agradecimiento a Dios por haberme regalado tantas cosas".

Torres agradeció además al Pontífice por haber elegido visitar el Cottolengo y prestar atención a las personas con discapacidad. León XIV le respondió: "Muchas gracias, su vida es un milagro de Dios". Luego le regaló un rosario.

El mensaje de León XIV sobre la discapacidad

El domingo, durante su primera actividad en la Argentina, el Papa se refirió a la dignidad de las personas con discapacidad y a la importancia de acompañarlas.