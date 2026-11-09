Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 2:00 p. m. · 1 min de lectura

Vecinos de distintas edades se reunieron frente a una pantalla gigante para ver en vivo la misa de León XIV en el Monumento de los Españoles. La propuesta incluye actividades abiertas, artistas invitados y espacios para chicos.

Más de 300 personas se congregaron esta mañana en la Plaza San Martín para seguir en vivo la misa del Papa León XIV, que se celebra en el Monumento de los Españoles. El municipio instaló un escenario y una pantalla gigante para transmitir la ceremonia.

Vecinos y vecinas de distintas edades se ubicaron en reposeras y en el suelo para mirar la misa, que concita la atención de todo el país. Entre los presentes había jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad y asistentes que llegaron solos o en pareja.

Transmisión de la misa y actividades abiertas en Plaza San Martín

La propuesta continuará hoy lunes 9 y mañana martes 10 de noviembre, con actividades abiertas a la comunidad, transmisiones en pantalla gigante, propuestas de participación y artistas invitados.

Además, se habilitó un código QR para consultar las letras de las canciones que se interpretarán durante la misa. También hay un puesto de hidratación y una carpa destinada a los más chicos, con juegos para que puedan entretenerse.