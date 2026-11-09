Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 2:45 p. m. · 2 min de lectura

La segunda edición de Terruños Pampeanos reunió durante cuatro jornadas a bodegas, cocineros y visitantes en el Centro Cultural 25. El cierre incluyó el Primer Campeonato de Asadores a la Estaca, degustaciones y folklore.

La ciudad de 25 de Mayo fue sede de la segunda edición de la Expo Vinífera Terruños Pampeanos, un encuentro que combinó vinos de La Pampa, gastronomía regional y propuestas culturales. La actividad se desarrolló durante cuatro jornadas en el Centro Cultural 25 y convocó a un numeroso público.

El espacio ofreció un patio de expositores, concursos y disertaciones, con participantes de La Pampa y de otras provincias, entre ellas Neuquén, Mendoza, Río Negro y San Juan. La programación buscó mostrar la diversidad de la producción vitivinícola y las alternativas gastronómicas de la región.

Cuatro jornadas de vinos y gastronomía en 25 de Mayo

La Expo comenzó el jueves en la Estancia Los Tamariscos, con desayuno, almuerzo y merienda junto a Chef Sale y Bodega del Desierto. La inauguración oficial se realizó el viernes 6 a las 17, seguida por el Foro Vitivinícola.

En ese espacio expusieron Mario Gallina, del INTA Río Negro, sobre el cultivo de uvas de mesa; especialistas de la Universidad Juan Agustín Maza, sobre técnicas de vinificación; y Jeremías Baraldi, de Tierra de Tormentas, sobre meteorología pampeana.

Masterclasses, degustaciones y maridajes

La jornada del viernes continuó con masterclasses a cargo de Valentín Galdon Ritvo, de Chef Sale; Natalia Barrionuevo y Brenda Otelli. También hubo degustación de vinos y una noche chill.

El sommelier santarroseño Facu White presentó una experiencia dedicada al arte del maridaje, con distintas opciones de vinos para acompañar platos de Alfonso Resto Jaus. La propuesta invitó a conocer y disfrutar la gastronomía desde sus sabores y combinaciones.

El sábado 7 se realizó un almuerzo con bodegueros, funcionarios y público, además de un recorrido por Bodega del Desierto. En el Foro Vitivinícola participaron Bodega Casa de Piedra, Bodega Trina y Bodega Estilo 152.

El asado a la estaca cerró la Expo Vinífera

Las actividades del sábado incluyeron masterclasses de Marcos Cicchitti, de Cacique; de Cocineros Patagónicos, con Martín Dietrich; y una propuesta de cocina pampeana a cargo de la propia Expo Vinífera. La jornada terminó con una degustación de vinos y una noche de rock.

El domingo 8 se disputó el Primer Campeonato de Asadores a la Estaca, con la participación de emprendedores gastronómicos locales. El cierre incluyó la premiación del concurso, una degustación de vinos y una noche de folklore.

La organización estuvo a cargo de Mauricio Deriaz, Juan Galo Santamarina y Gastón Bustos. La realización también contó con el acompañamiento de bodegas, cocineros, emprendedores, auspiciantes y público.