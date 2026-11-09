La celebración será el lunes 7 de diciembre, con entrada gratuita, artistas de la región y el encendido del árbol navideño a la medianoche. La jefa comunal Rodecia Bernelli también repasó las obras y la asistencia social en la localidad.

Maisonnave realizará el lunes 7 de diciembre una nueva edición de la Maiso Pino Fest, una celebración que reúne cada año a vecinos del norte pampeano y del sur cordobés. El momento central será el encendido del árbol navideño, previsto para las 0 del martes 8, mientras que el espectáculo principal estará a cargo del cuartetero Germain, conocido como El Príncipe.

La propuesta tendrá entrada libre y gratuita e incluirá artistas locales y regionales, expresiones folclóricas, danza y puestos de artesanos y emprendedores. La jefa comunal, Rodecia Bernelli, confirmó los detalles y anticipó que habrá talleres culturales, presentaciones de la escuela de danzas local y posiblemente un ballet de Realicó especializado en malambo.

Germain y Rocha cerrarán la Maiso Pino Fest

La programación también contará con artistas zonales y provinciales. El cierre musical estará a cargo de Germain y el grupo Rocha, con un repertorio de cuarteto y cumbia.

Bernelli destacó el movimiento turístico y comercial que genera la fiesta y señaló que representa una oportunidad para los emprendimientos de la localidad. "Es una fiesta donde la zona y provincias aledañas vienen a Maisonnave. Se mueve el turismo y la gastronomía. Sabemos que estamos atravesando una situación muy difícil, por eso convocamos a artesanos y emprendedores para que puedan aprovechar esta gran fiesta", explicó.

La jefa comunal valoró que el espectáculo pueda mantenerse gratuito y reconoció el acompañamiento del Gobierno provincial, a través de las áreas de Turismo y Cultura. También resaltó el trabajo conjunto con las instituciones y los vecinos para sostener las propuestas culturales. "La gente en tiempos difíciles se merece también disfrutar y que los artistas grandes vengan a las localidades pequeñas", afirmó.

Asistencia social y situación económica en Maisonnave

Durante la entrevista, Bernelli describió las dificultades económicas que atraviesan las familias y el aumento de la demanda de ayuda en la Comisión de Fomento. Indicó que se incrementó el bono de asistencia y que la comuna entrega mercadería comprada en comercios locales, además de colaborar con el pago de servicios como el gas y la electricidad.

"Está complicado, se nota. Yo noto también que la gente está como resignada, con bronca, está triste", expresó. Consideró que las fiestas populares no resuelven los problemas económicos, aunque pueden generar ingresos para los vecinos y dinamizar la actividad comercial.

Además, destacó el trabajo de los 12 integrantes de la Comisión de Fomento y valoró el compromiso de los empleados comunales para mantener el pueblo en buenas condiciones.

Viviendas, Paseo de Malvinas y proyectos comunales

Entre las obras en marcha, Bernelli mencionó la construcción de cuatro viviendas a través del programa provincial Mi Casa 4 y la ejecución del Paseo de Malvinas, cuya inauguración está prevista para el próximo 2 de abril. El proyecto surgió por iniciativa de un vecino y a partir de una propuesta de la Escuela Celeste Maiorana, ante la falta de un espacio de homenaje a la causa Malvinas en la localidad.

La comuna también avanzará con un albergue municipal con capacidad para 18 personas. Para concretarlo, solicitó al Ministerio de Seguridad la cesión del edificio del antiguo destacamento policial, que ya fue otorgado. Según adelantó Bernelli, a mediados de noviembre está prevista la firma del contrato para iniciar los trabajos.

Otra prioridad de la gestión es conseguir fondos para terminar un salón de usos múltiples que permanece inconcluso. La Comisión de Fomento realiza gestiones ante el Gobierno provincial para obtener los recursos necesarios y completar la obra.