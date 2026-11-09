Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 2:00 p. m. · 2 min de lectura

La localidad pampeana fue sede de un encuentro de dos jornadas con integrantes de la Brigada K9 provincial. Durante la actividad, despidieron a Nina, la primera perra certificada de La Pampa, tras ocho años de trabajo en búsquedas y rescates junto al bombero Pablo Raúl Engraff.

25 de Mayo fue sede durante el fin de semana de un encuentro de dos jornadas de la Brigada K9 de Bomberos de La Pampa. La capacitación reunió a integrantes de distintos cuarteles y tuvo como momento central el retiro de Nina, una perra que trabajó durante ocho años en tareas de búsqueda y rescate junto al bombero Pablo Raúl Engraff, del cuartel de Winifreda.

El jefe del cuartel anfitrión, Tulio Retamales, destacó el orgullo de que la Federación Pampeana de Bomberos Voluntarios eligiera a la localidad como sede. Participaron representantes de Macachín, Parera, General Pico, Miguel Riglos, Ataliva Roca, Toay, Algarrobo del Águila, Winifreda, La Adela y 25 de Mayo.

El retiro de Nina, pionera de la Brigada K9

Durante el encuentro se realizó un acto para despedir a Nina, considerada la primera perra certificada de la provincia. La formación de la Brigada K9 acompañó el ingreso y la salida del binomio integrado por el animal y Engraff, en reconocimiento a sus años de servicio.

Retamales recordó que el binomio colaboró en distintos operativos en La Pampa y en otras provincias, entre ellas Corrientes, Córdoba y San Luis, además de intervenciones en la Patagonia. También participó hace cuatro años en la búsqueda de un niño en 25 de Mayo.

“Su participación fue un antes y un después en nuestro sistema marcando un precedente por el trabajo que hacen”, expresó Retamales sobre Nina y Engraff.

Del acto participaron el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli; el presidente de la Federación Pampeana de Bomberos Voluntarios, Ariel Alejo; autoridades del Ente del Río Colorado y de la Policía local, integrantes del cuartel anfitrión y cadetes de su escuela. También asistieron representantes de Defensa Civil de Catriel.

Capacitación y prácticas de búsqueda en el río Colorado

Las jornadas incluyeron ejercicios a orillas del río Colorado, donde los perros practicaron técnicas de búsqueda de personas. Para una de las actividades se utilizó una embarcación donada por el Ministerio de Seguridad de La Pampa.

El objetivo, explicó Retamales, fue fortalecer la formación y avanzar para que el cuartel de 25 de Mayo pueda contar en el futuro con su propio binomio K9, capaz de colaborar en emergencias locales y en otros lugares donde se requiera ayuda.

La capacitación contó con cerca de 20 integrantes de la Brigada K9. Retamales señaló que algunos participantes no pudieron viajar y destacó la voluntad de crecimiento del equipo, así como el aporte del cuartel local al sistema provincial.

Autoridades y referentes de bomberos participaron del encuentro

También estuvieron presentes integrantes de la comisión directiva del cuartel de 25 de Mayo. El veterinario Darío Inostroza compartió un mensaje durante la actividad, al igual que Alejo; el jefe del Comando de Operaciones y del cuartel de Victorica, Juan Serraino; y el jefe del cuartel de Winifreda, Roberto Sacco.

Los referentes destacaron el compromiso de quienes integran la Brigada K9 y el valor de su tarea de servicio a la comunidad.