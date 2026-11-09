La comunidad participó de un desfile cívico-militar, espectáculos en vivo y una feria de emprendedores. En el acto, el intendente Leonel Monsalve anunció obras, nuevas empresas y proyectos de formación y empleo.

25 de Mayo celebró su 117 aniversario con actividades que se extendieron entre el viernes y el sábado. La agenda incluyó un acto protocolar, un desfile cívico-militar y espectáculos artísticos, además de una feria con artesanos, emprendedores y propuestas gastronómicas.

La fecha de fundación se conmemoró el domingo 26 de julio con un ceremonial austero, en un contexto económico complejo para el municipio. El intendente Leonel Monsalve había anticipado que la comunidad tendría un festejo, cuya programación comenzó el viernes y continuó el sábado con música en vivo, reprogramada por cuestiones climáticas.

Desfile cívico-militar por el aniversario de 25 de Mayo

El viernes, vecinos y vecinas se reunieron desde las 9 en la calle Figueroa Alcorta, junto a la plaza San Martín. A las 10 se realizó el tradicional desfile cívico-militar, con la participación de fuerzas de seguridad, instituciones educativas, agrupaciones gauchas, asociaciones, clubes y empresas locales.

Durante el acto, Monsalve pronunció el discurso central. El cierre incluyó el tradicional corte de torta, a cargo de representantes del Ejecutivo, la presidenta del Concejo Deliberante y vecinos.

Los anuncios de Leonel Monsalve: empresas, obras y empleo

El jefe comunal definió la etapa actual como de gestión y ordenamiento. Señaló que, después de tres años de trabajo para resolver distintas situaciones, la localidad comienza a ver resultados en forma de inversiones y crecimiento. También agradeció a los vecinos por la paciencia ante la recesión y la falta de trabajo.

En materia productiva, anunció la llegada de nuevas empresas y un nuevo impulso para Medanito. Según indicó, a fin de año se definirá cuál de tres ofertas será elegida para invertir, perforar y producir, con generación de empleo y un bono destinado a una obra fundamental. Además, destacó la integración de 25 de Mayo al proyecto Vaca Muerta.

Monsalve informó que el Gobierno provincial firmará un convenio con el municipio para instalar un Parque Industrial destinado a grandes cargas. También mencionó avances para un Parque de Servicios y una nueva estación de servicio. En los próximos días, anunció, saldrán a la venta 50 terrenos y se inaugurará una estación transformadora eléctrica construida por la Provincia.

Capacitación y obras de infraestructura en la localidad

En materia de formación y empleo, el intendente anticipó la creación de un Centro de Formación Profesional para ofrecer nuevas capacitaciones y formar mano de obra calificada. También señaló que se pondrá en marcha una incubadora de proyectos para emprendedores en la zona sur.

Entre las obras, enumeró el arreglo integral de calles en la zona de quintas de hectárea y media; una inversión nacional superior a 400 millones de pesos para una nueva obra de agua; y más de 300 millones de pesos de inversión provincial para renovar bombas y el sistema de agua. Además, mencionó la llegada del gas a los barrios La Esperanza, Los Hornos y Pioneros.

Al cerrar su discurso, Monsalve afirmó que los avances y las gestiones son resultado del “trabajo, del esfuerzo, del desarrollo y del crecimiento”.

Música en vivo y feria en la plaza San Martín

Los festejos continuaron el sábado desde las 18 en la plaza San Martín, frente a la Municipalidad. El predio ferial se instaló sobre la calle Figueroa Alcorta, con artesanos, emprendedores y puestos gastronómicos.

En el escenario se presentaron el ballet Huella del Sur, Antükuyen, Bashiras Academia de Danzas, Cat Crew, Alma Pampa, Raíces del Pehuén, el Ballet Municipal, Nidia Belmar y Lucas Arrua. Luego comenzó el segmento bailable, con Larisi Martínez, Impacto Chamamecero, Nova, Silvana Avendaño, Mala Espina, Eugenia Seguel, Cristian Rolan, Cabot y Los Menchos Cumbieros. La animación estuvo a cargo de Rody Llanten.

Desde el municipio destacaron la respuesta del público y expresaron: “Fue una noche mágica sobre el escenario, con grandes artistas que nos hicieron cantar, bailar y emocionar. ¡Gracias a cada academia, banda y artista local que fue parte de este festejo! Y un gracias enorme al gran marco de público que disfrutó, bailó y vivió la cultura a pleno”.