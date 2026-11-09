Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 11:45 a. m. · 2 min de lectura

El líder de Comunidad Organizada estuvo en Caleufú junto al diputado radical Hipólito Altolaguirre y militantes de la UCR. La actividad se produjo en medio de las disputas por el liderazgo de la alianza opositora rumbo a 2027.

Tras una semana marcada por cruces públicos con La Libertad Avanza y el PRO, Juan Carlos Tierno volvió a mostrarse en el escenario político pampeano. El referente de Comunidad Organizada estuvo este fin de semana en Caleufú junto al diputado provincial y armador de la UCR, Hipólito Altolaguirre, además de militantes radicales.

La presencia del exintendente en el norte provincial se conoció a través de una publicación de Altolaguirre en redes sociales. El encuentro fue interpretado como una señal hacia las conversaciones para definir la alianza opositora.

Tierno y sus cruces con La Libertad Avanza

La actividad tuvo lugar después de que Tierno cuestionara al vocero presidencial, Adrián Ravier, y le advirtiera que "no se crea el jefe de la locomotora". También le pidió que no respondiera a directivas enviadas desde Buenos Aires por Karina Milei y "Lule" Menem.

Ravier negó de manera tajante haber recibido esos planteos y calificó las declaraciones de "falsas". El intercambio dejó expuestas las disputas por el liderazgo del frente antiperonista con vistas a las elecciones de 2027.

Las críticas de Comunidad Organizada al PRO

En paralelo, Tierno apuntó contra la dirigencia del PRO. Sin nombrarla, cuestionó a Marita Mac Allister por promocionarse como candidata a gobernadora antes de que se definiera una plataforma común.

También criticó a concejales santarroseños de ese espacio por acompañar proyectos del intendente oficialista Luciano di Nápoli. Con esos cuestionamientos, marcó distancia de la conducción partidaria en la capital pampeana.

La estrategia opositora y el armado provincial

En ese contexto, la actividad compartida con Altolaguirre en Caleufú representó un acercamiento al esquema territorial del radicalismo. Las comisiones técnicas de los seis partidos que integran el espacio buscan acordar una agenda programática.

Mientras avanzan esas conversaciones, el líder de Comunidad Organizada procura fortalecer una construcción política provincial que limite los condicionamientos nacionales y le permita conservar centralidad en la definición de las candidaturas.