Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 11:45 a. m. · 3 min de lectura

La Cámara de Apelaciones de Santa Rosa revocó una resolución de primera instancia tras una nueva pericia contable. El informe estableció que la ahorrista debía $1.667.399,98 a Plan Rombo a junio de 2025.

La Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa hizo lugar parcialmente a un recurso de Plan Rombo S.A. y revocó una resolución que había aprobado la liquidación de una ahorrista. Una nueva pericia contable determinó que la suscriptora mantenía una deuda de $1.667.399,98 a junio de 2025 con la administradora del plan.

La decisión fue dictada el 4 de noviembre por la jueza Carina Mariana Ganuza, en una causa iniciada por María Ayelén Alcaraz Echeveste por la actualización de las cuotas de un plan de ahorro para comprar un automóvil.

El origen del conflicto por las cuotas del plan de ahorro

Una sentencia anterior había declarado la nulidad relativa del sistema de valor móvil aplicado en los contratos y había ordenado recalcular las cuotas según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, desde abril de 2018 o desde la fecha de celebración del contrato, si esta era posterior.

En junio de este año, la Justicia de primera instancia aprobó la liquidación presentada por la ahorrista porque entendió que respetaba esos parámetros. También consideró que Plan Rombo no había aportado a tiempo la documentación necesaria para respaldar una metodología distinta.

La empresa apeló y formuló siete cuestionamientos sobre el cálculo del valor móvil del vehículo, los gastos de entrega, los seguros y otros conceptos incluidos en las cuotas. Entre sus planteos, sostuvo que la liquidación de la suscriptora partía de un valor inicial incorrecto y que ciertos gastos no debían actualizarse con el mismo mecanismo aplicado al precio del automóvil.

La nueva pericia revisó las liquidaciones de ambas partes

Al estudiar el expediente, la jueza Ganuza advirtió que ni el perito ni la magistrada de primera instancia habían analizado adecuadamente la liquidación y la documentación presentada por Plan Rombo. Antes de resolver la apelación, ordenó una nueva intervención del contador designado en la causa.

El profesional concluyó que ninguna de las dos liquidaciones era correcta. Indicó que la planilla de la ahorrista no reflejaba de manera adecuada los pagos realizados y tampoco contemplaba los diferimientos y recuperos previstos en el contrato.

Sobre el cálculo de Plan Rombo, el perito observó que la administradora tampoco había determinado correctamente el valor de la cuota pura según lo establecido en la sentencia original. Por eso reformuló la liquidación de la empresa con la documentación aportada sobre gastos, pagos y diferimientos, y corrigió el cálculo del valor móvil.

La Cámara aprobó un saldo a favor de Plan Rombo

La liquidación reformulada arrojó un saldo deudor de $1.667.399,98 a favor de Plan Rombo, calculado a junio de 2025. La jueza consideró que el informe respondía a los cuestionamientos de la apelación y permitía determinar el resultado económico con los criterios fijados en la sentencia definitiva.

En consecuencia, la Cámara hizo lugar parcialmente al recurso, revocó la resolución de primera instancia y aprobó la planilla elaborada por el contador. Además, impuso las costas de la segunda instancia a la ahorrista, por haber resultado vencida en esa etapa del proceso.