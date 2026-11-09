Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 11:45 a. m. · 2 min de lectura

La Cámara de Apelaciones de Santa Rosa confirmó la sanción contra la empresa por rechazar el reclamo de una usuaria que desconoció una compra de 92 dólares con una tarjeta Mastercard. También le impuso las costas judiciales.

La Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa confirmó una multa de 4.250.000 pesos contra First Data Cono Sur SRL, vinculada al procesamiento de operaciones con tarjetas Mastercard, por incumplir la Ley de Defensa del Consumidor.

El caso comenzó con la denuncia de una mujer que desconoció un consumo de 92 dólares realizado en el exterior con una tarjeta Mastercard emitida por el Banco de La Pampa. La usuaria impugnó la operación, pero la empresa rechazó el reclamo.

El reclamo por una compra desconocida con Mastercard

First Data justificó su decisión al sostener que la compra se había efectuado mediante la lectura del chip de la tarjeta en una terminal habilitada. También señaló que no existía una denuncia previa por robo o extravío.

Ante la falta de una respuesta satisfactoria, la consumidora acudió a la Dirección General de Defensa del Consumidor de La Pampa. El organismo sancionó a la empresa mediante la Disposición 114/2026.

Por qué la Cámara confirmó la multa a First Data

First Data apeló la decisión y argumentó que su función se limitaba al procesamiento de transacciones, sin una relación contractual directa con los usuarios. Además, sostuvo que la resolución definitiva de los reclamos correspondía al banco emisor.

El juez de Cámara Gustavo Arballo rechazó esos planteos y estableció que las empresas que participan del sistema de tarjetas de crédito tienen obligaciones frente a los consumidores, aunque no sean las emisoras.

El magistrado consideró insuficiente la información aportada por First Data: demostrar que una operación se realizó con un chip no permite determinar quién hizo efectivamente el consumo. Además, la empresa no brindó una explicación individualizada y verificable que ayudara a la usuaria a comprender el rechazo y cuestionarlo de manera eficaz.

Antecedentes y efecto preventivo de las sanciones

La Cámara también tuvo en cuenta que First Data registraba antecedentes sancionatorios, correspondientes a disposiciones dictadas en 2024 y 2025.

El fallo sostuvo que las multas deben cumplir un efecto preventivo y no transformarse simplemente en un costo más de funcionamiento para las empresas. Finalmente, Arballo rechazó el recurso y confirmó la sanción de 4.250.000 pesos, además de imponerle a la compañía las costas judiciales.