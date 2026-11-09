Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 11:00 a. m. · 1 min de lectura

Por el feriado nacional del lunes 9 de noviembre, no habrá recolección de residuos ni barrido diurno. El transporte público circulará con horarios de domingo, salvo la Línea 5, que no prestará servicio.

El feriado nacional del lunes 9 de noviembre, decretado por la visita al país del Papa León XIV, modificará el funcionamiento de los servicios públicos. La recolección de residuos y el barrido diurno estarán suspendidos, mientras que el transporte urbano tendrá horarios especiales.

Recolección de residuos y barrido durante el feriado

El Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana (EMHSU) informó que este lunes no habrá servicio de recolección de residuos ni barrido diurno.

Desde el Municipio solicitaron a las vecinas y los vecinos que eviten sacar los residuos durante la jornada.

Horarios del transporte público el lunes 9 de noviembre

El Ente Municipal de Transporte Urbano (EMTU) comunicó que las líneas funcionarán con los horarios y las frecuencias correspondientes a los domingos.

La excepción será la Línea 5, que no prestará servicio durante el feriado. Se pidió a las personas usuarias tener en cuenta las modificaciones al momento de planificar sus viajes.