Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 8:45 a. m. · 2 min de lectura

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales pidió revisar la sanción aplicada por el INTA a la investigadora. Vinculó el caso con la difusión de resultados preliminares sobre plaguicidas en zonas rurales bonaerenses.

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) repudió la exoneración de la doctora Virginia Carolina Aparicio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y reclamó a las autoridades del organismo que revisen la medida.

La iniciativa surgió de un proyecto impulsado por el Decanato de la Facultad. El órgano universitario pidió al Consejo Superior de la UNLPam que exprese “su más enérgico repudio a la sanción impuesta a la investigadora Aparicio”.

El caso Aparicio y la investigación sobre plaguicidas

En su pronunciamiento, el Consejo Directivo sostuvo que la exoneración se produjo en un contexto de “marcadas tensiones institucionales y presiones extra-científicas”, surgidas tras la difusión de datos preliminares del proyecto internacional Sprint, cuyo nombre completo es Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global.

La iniciativa fue financiada por el Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y aprobada por el Consejo Directivo del INTA. Según recordó la Facultad, los resultados preliminares “evidenciaron la presencia de plaguicidas en personas, suelos, aguas superficiales y subterráneas, alimentos y polvo hogareño de zonas rurales bonaerenses”.

El reclamo de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLPam

El cuerpo universitario consideró que las “presuntas irregularidades o las observaciones de carácter administrativo” señaladas en el sumario contra Aparicio “no pueden considerarse pretexto suficiente para dar de baja líneas de investigación estratégicas para el país ni pueden anteponerse al valor de los resultados obtenidos”.

También advirtió que una medida disciplinaria de este tipo “atenta contra la libertad de investigación y el derecho colectivo de la sociedad a acceder al conocimiento científico y a la información pública ambiental”. La Facultad señaló que ambos son pilares para proteger el derecho humano a la salud y a un ambiente sano y equilibrado, reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

“Este Cuerpo no puede permanecer indiferente ante actos de persecución laboral, disciplinamiento y censura dirigidos a investigadores e investigadoras que abordan problemáticas socioambientales sensibles vinculadas a los modelos productivos hegemónicos”, expresó el Consejo Directivo. Además de manifestar su repudio, solicitó al Consejo Superior de la UNLPam que adopte una posición similar y reclamó la revisión de la sanción contra Aparicio.