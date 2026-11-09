Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 11:00 a. m. · 1 min de lectura

La plaza San Martín será sede de dos jornadas abiertas por la visita pastoral de León XIV, con actividades comunitarias y transmisiones en pantalla gigante. La calle Mitre permanecerá cortada desde el lunes 9 hasta el martes 10 de noviembre.

La plaza San Martín de Santa Rosa será el punto de encuentro de dos jornadas comunitarias por la visita pastoral del Papa León XIV. El lunes 9 y el martes 10 de noviembre habrá actividades abiertas, propuestas de participación y transmisiones en pantalla gigante.

El escenario se instalará frente a la Catedral, orientado hacia la plaza. La convocatoria es abierta a toda la comunidad y se invita a los asistentes a llevar reposera y equipo de mate.

La misa de León XIV se verá en pantalla gigante

La primera jornada será el lunes 9, de 10 a 13.30, con la Posta del Encuentro, organizada por la Diócesis de Santa Rosa. El programa comenzará con una bienvenida y, a las 10.20, habrá una oración comunitaria, seguida de una conexión virtual con distintas localidades de La Pampa.

A las 11.30 se realizará la transmisión de la misa del Papa León XIV desde el Monumento de los Españoles. La propuesta incluirá también un espacio para las infancias, mesas misioneras con información sobre la visita papal y las actividades de la Iglesia católica en la provincia, una reflexión comunitaria y un ágape.

Vigilia papal y corte de calles en Santa Rosa

El martes 10, entre las 18.30 y las 21.30, se desarrollará una nueva jornada, cuya actividad principal será la retransmisión de la vigilia papal. La iniciativa busca ofrecer a vecinos y vecinas un espacio para reunirse y seguir juntos el acontecimiento.

Por la realización de las actividades, la calle Mitre permanecerá cortada al tránsito desde las 6 del lunes 9 hasta las 23 del martes 10, en el tramo comprendido entre la avenida San Martín e Yrigoyen.