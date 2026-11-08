Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 5:45 p. m. · 1 min de lectura

Bomberos Voluntarios de General Acha intervinieron ante una posible pérdida de hexafluoruro de azufre en un equipo del parque eólico. No se informaron personas afectadas y el operativo concluyó antes de las 11.

Bomberos Voluntarios de General Acha intervinieron este sábado ante una posible fuga de hexafluoruro de azufre en uno de los aerogeneradores del parque eólico La Banderita. El gas se utiliza en el sistema eléctrico.

El alerta llegó a las 8.30, mediante un llamado del gerente del establecimiento, quien advirtió sobre una posible pérdida en el interior de uno de los equipos.

Operativo de prevención en el parque eólico

Tras recibir el aviso, una dotación de bomberos se trasladó hasta el lugar para realizar las tareas de prevención y seguridad correspondientes a este tipo de situaciones.

El personal efectuó las mediciones necesarias y completó el procedimiento de ventilación. También dejó un área de trabajo segura para los operarios.

El operativo concluyó antes de las 11

El servicio finalizó poco antes de las 11. No se informaron personas afectadas por el incidente.