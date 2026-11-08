Los Tekis y Los Caldenes serán los protagonistas de los festejos por el 120 aniversario de Anguil. Ambos grupos se presentarán el próximo 6 de diciembre en la localidad.
La fecha integra la agenda organizada por el municipio para conmemorar un nuevo aniversario de Anguil, cuya fundación se recuerda el 2 de diciembre.
Más artistas para el aniversario de Anguil
Desde la Municipalidad adelantaron que la programación incluirá más artistas y otras sorpresas. Los detalles se comunicarán en los próximos días a través de las redes sociales oficiales.
La celebración busca ofrecer una propuesta especial para que vecinos y visitantes disfruten de los festejos por los 120 años de historia de Anguil.