Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 5:00 p. m. · 1 min de lectura

Los grupos actuarán el 6 de diciembre en el marco de los festejos por los 120 años de la localidad pampeana. El municipio anticipó que habrá más artistas y sorpresas.

Los Tekis y Los Caldenes serán los protagonistas de los festejos por el 120 aniversario de Anguil. Ambos grupos se presentarán el próximo 6 de diciembre en la localidad.

La fecha integra la agenda organizada por el municipio para conmemorar un nuevo aniversario de Anguil, cuya fundación se recuerda el 2 de diciembre.

Más artistas para el aniversario de Anguil

Desde la Municipalidad adelantaron que la programación incluirá más artistas y otras sorpresas. Los detalles se comunicarán en los próximos días a través de las redes sociales oficiales.

La celebración busca ofrecer una propuesta especial para que vecinos y visitantes disfruten de los festejos por los 120 años de historia de Anguil.