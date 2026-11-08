Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 5:45 p. m. · 1 min de lectura

El hombre, de 72 años, era buscado por su familia desde hacía cuatro días. Fue localizado en un establecimiento rural y regresó a Pehuajó junto a sus familiares.

Un hombre de 72 años que era buscado por su familia en Pehuajó fue encontrado el sábado por la noche en un establecimiento rural situado a unos seis kilómetros al sur de Miguel Cané, en La Pampa. Había viajado a dedo y no llevaba teléfono celular ni pertenencias.

La intervención comenzó cuando un vecino alertó a la Subcomisaría de Miguel Cané sobre una persona mayor que caminaba por la ruta provincial 1. Aunque no se había presentado una denuncia por desaparición, el personal policial inició las averiguaciones para comprobar si necesitaba asistencia.

El rastrillaje permitió localizarlo en un campo

El oficial principal Gonzalo Lombardero, responsable de la dependencia, y el sargento Lencinas realizaron un rastrillaje que permitió encontrar al hombre en el establecimiento rural El Triángulo.

Tras identificarlo, los efectivos se comunicaron con la Policía de Pehuajó y confirmaron que sus familiares lo buscaban desde el miércoles. El hombre se había retirado de su domicilio luego de una discusión familiar.

El hombre regresó a Pehuajó con su familia

Al conocer su paradero, sus familiares viajaron hasta Miguel Cané y llegaron al establecimiento cerca de las 23.05, donde se produjo el reencuentro.

Según informaron fuentes policiales, el hombre estaba en buen estado de salud y rechazó ser trasladado a un centro asistencial para una revisión médica. Finalmente, regresó a Pehuajó junto a sus familiares.