El fuego se inició en la zona de la parrilla de una vivienda ubicada en la calle 407, entre 448 y 450. Los ocupantes alertaron a los Bomberos ante la presencia de llamas y humo.

Los Bomberos de Pico controlaron un principio de incendio en una vivienda de la calle 407, entre 448 y 450. El fuego comenzó en la zona de la parrilla y, ante la expansión de las llamas y el humo, los ocupantes llamaron a los equipos de emergencia por el riesgo de que alcanzara otros sectores de la casa.

Cómo fue el operativo de los Bomberos en la vivienda

Al llegar, los Bomberos desplegaron una manguera y evaluaron que la situación no era de extrema gravedad. Con esa asistencia y las maniobras realizadas, lograron controlar las llamas y el humo.