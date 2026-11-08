El intendente Dante Manglus confirmó que la localidad reúne información para avanzar con el reconocimiento, que podría concretarse el próximo año. También anunció la recuperación de un edificio histórico para preservar la memoria del pueblo.

La Fiesta de la Tradición de Abramo podría recibir el reconocimiento de interés provincial. El intendente Dante Manglus informó que, tras una reunión en la Secretaría de Turismo, solicitaron documentación para analizar la iniciativa y avanzar con una nueva categoría para el evento.

“Saber también que esta fiesta va a ser declarada de interés provincial”, expresó Manglus. Según explicó, la propuesta podría tomar forma el año próximo y significaría un impulso importante para la localidad.

Abramo busca jerarquizar la Fiesta de la Tradición

El jefe comunal destacó el acompañamiento provincial y consideró que el reconocimiento le daría otro marco a la celebración. También valoró la continuidad de una fiesta que, salvo algunas dificultades, se mantuvo a lo largo de los años.

La celebración tuvo una merma durante la pandemia y, en años posteriores, no pudo realizarse la jineteada por razones de costos. Para la edición actual, Manglus contó que colaboró con distintas tareas, desde la preparación de chorizos y empanadas hasta la búsqueda de caballos y la atención a los músicos.

Un edificio histórico será recuperado para la comunidad

En la entrevista, Manglus también se refirió a un intercambio de terrenos entre el municipio y la Cooperativa de Servicios. El predio municipal donde funciona la oficina de la entidad será reemplazado por otro ubicado en la entrada del pueblo, donde se encuentra un antiguo edificio que la comuna busca remodelar y conservar.

El inmueble tiene cerca de un siglo y, de acuerdo con el intendente, posee un importante valor histórico para Abramo. La intención es restaurarlo en lugar de demolerlo y, como parte de ese proyecto, evalúan la posibilidad de instalar allí un museo. El municipio ya está reuniendo fondos para arreglar el techo y las puertas.

“No, yo quiero reciclarlo. Es el sueño, me gusta que los edificios viejos estén conservados, porque a la gente que viene le gusta venir y conocer la historia y hablar. Y los viejos pobladores también. Hay que cuidar esas cosas. Forman parte de la historia del pueblo”, afirmó Manglus.

El acto y el desfile por el Día de la Tradición

Las novedades se conocieron luego del acto y el desfile realizados en Abramo por el Día de la Tradición. Manglus calificó la jornada como positiva y destacó el clima y la participación en las actividades previstas, que incluían espectáculos artísticos.

“Mario Escurdia, hizo lo suyo. Y no fue largo, la tarde espectacular, así que más que contento”, señaló el intendente al referirse al acto y al desfile. Para el cierre de la celebración, anticipó una jornada de trabajo intensa y la expectativa de recibir a una gran cantidad de visitantes.