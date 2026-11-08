Por Hermes 8 de noviembre de 2026 a las 2:45 p. m. · 1 min de lectura

El choque ocurrió en un cruce del barrio Molino y dejó hospitalizados a los dos conductores. El ciclista recibió el alta, mientras que el motociclista permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Un motociclista permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Gobernador Centeno luego de protagonizar un choque con una bicicleta en el barrio Molino de General Pico. El siniestro ocurrió el sábado por la tarde y el conductor de la moto está con pronóstico reservado.

La colisión se produjo en la intersección de las calles 31 y 108, cerca de la doble vía de la ruta provincial 1. Por motivos que todavía se investigan, chocaron una motocicleta Honda XR de 150 cc y una bicicleta.

Cómo fue el choque en el barrio Molino

Tras el impacto, ambos conductores fueron trasladados al Hospital Gobernador Centeno por personal del Servicio de Emergencias Médicas. El motociclista sufrió un fuerte traumatismo, mientras que el ciclista presentó heridas de menor gravedad.

En el lugar también trabajaron efectivos de la Comisaría Segunda, que ordenaron el tránsito y preservaron la escena. Personal de Accidentología realizó pericias y levantó rastros para establecer cómo se produjo el siniestro.

Estado de salud de los conductores

El ciclista recibió el alta médica, aunque con pautas de alarma. En tanto, el motociclista quedó internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica, tratamiento médico especializado y monitoreo constante.

El pronóstico del conductor de la moto es reservado. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía temática de delitos contra las personas de la Segunda Circunscripción Judicial de La Pampa, con sede en General Pico.